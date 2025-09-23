Louzán ve a Valencia dentro del Mundial 2030 y a Balaídos, «en la pelea»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, abrió la puerta a la inclusión de Vigo entre las elegidas para el Mundial 2030, aunque situándola por detrás de Valencia. Califica como «una preselección» los once estadios elegidos y ve posibilidades incluso de que finalmente pueda haber doce.

«Hay dos que tienen muchas posibilidades, Valencia y Vigo. La primera tiene un estadio de 70.000 espectadores, ya está el caparazón y va a estar rematado en 2028, todo parece indicar y parecería lógico que deba estar, mientras que Vigo, cuando esté terminado, va a quedar con una capacidad para 27.000 personas, pero hay mucha ilusión por parte del alcalde especialmente y vamos a ver si son capaces de cumplir los requisitos de FIFA», indicó.