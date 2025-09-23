La hostelería concentra más de la mitad de los negocios que se traspasan en Vigo

Más de una treintena de negocios de la ciudad están en traspaso. Se concentran, sobre todo, en el casco urbano: Príncipe, García Barbón, Balaídos, Camelias, O Berbés, O Calvario o la Gran Vía. Pero también hay en Lavadores o Coruxo. Este tipo de operaciones permiten recuperar parte de la inversión realizada en el local y ofrecen a emprendedores la ventaja de empezar su aventura en un espacio ya equipado y, en algunos casos, con clientela asegurada. Bares, cafeterías y restaurantes son candidatos a protagonizar estos movimientos. Así lo reflejan los datos: centran más de la mitad de los anuncios en portales digitales como Idealista, Fotocasa o Milanuncios.

Destacan por precios tres cafeterías. Se muestra en las páginas web que se traspasa por 250.000 euros (350.000 euros en Idealista) la que hace esquina en Porta do Sol con Doutor Cadaval, la más grande de esta plaza. «El local, de 400 metros cuadrados útiles, ha sido reformado con un diseño elegante y materiales de alta calidad. Cuenta con una terraza exterior y otra terraza cubierta, perfectas para aprovechar el buen clima y aumentar la capacidad del local. Negocio ideal para quienes buscan una inversión segura y rentable, con potencial de desarrollo inmediato», reza el anuncio. Se indica, además, que el alquiler ascendería a unos 12.000 euros al mes.

También se traspasa otro local hostelero en el entorno de la peatonal de O Calvario (no se concreta ubicación por privacidad) por una cifra muy elevada en relación al resto de ofertas: 280.000 euros. «Con un precio de alquiler de 2.100 euros al mes, 160 metros cuadrados útiles y 20 años de contrato restantes, esta es una oportunidad perfecta para aquellos que buscan invertir en un negocio de hostelería exitoso y bien establecido», indica Fincas Vigo en su página web. La inmobiliaria también pone en valor que se trata de un establecimiento que se beneficia del «alto tránsito» peatonal de los vecinos, los turistas y los peregrinos.

Cocina montada y fachada de 22 metros

El podio lo completa otro negocio de restauración en el número 22 de la céntrica calle García Barbón, próximo a la iglesia de Santiago de Vigo y la calle Alfonso XIII. Es un local de tres plantas y «400 metros cuadrados construidos». «Cocina montada. Totalmente reformado. Gran terraza cubierta con estructuras bitoldo (50 mesas) con una gran fachada de 22 metros. Licencia de cafetería. Sin compromiso con ninguna marca. Se traspasa por cambio de ciudad por proyecto nuevo», recoge el anuncio. La cuantía del alquiler es de unos 1.000 euros al mes, según aparece en Idealista.

En el lado opuesto, destacan un pub en la calle Teófilo Llorente que se traspasa por 15.000 euros (alquiler de 690 euros al mes), un bar en Camelias por 24.000 euros (1.200 euros al mes de alquiler) y un restaurante-cafetería en Serafín Avendaño por 25.000 euros (también 1.200 euros al mes de alquiler). En la lista de negocios que buscan un cambio de propiedad, cobran relevancia, a su vez, las peluquerías y centros de estética, que, por sus características, encajan perfectamente en este tipo de operaciones. Se piden 18.000 euros (alquiler de 1.100 euros al mes) por 210 metros cuadrados cerca de la Praza de América o 35.000 euros (536 euros al mes) en A Florida por una barbería de 30 metros cuadrados. También hay una ludoteca, una tienda de interiorismo, una papelería, un local de ocio temático, una pastelería o una frutería.

Traspasar un negocio es una opción interesante porque permite al propietario recuperar parte de la inversión realizada en reformas, licencias o equipamiento, una alternativa a cerrar y perderlo todo. Además, facilita que otra persona continúe la actividad de forma inmediata, aprovechando el local ya acondicionado, la clientela fidelizada y la reputación del establecimiento. Para el comprador, supone menos riesgo que comenzar un proyecto desde cero, ya que accede a un negocio en marcha con estructura y permisos vigentes.

Conversión en viviendas

Una salida cada vez más presente para los locales comerciales es su conversión en viviendas, que, junto con el auge del coworking, ayudó a reducir la disponibilidad de este tipo de inmuebles —en venta— un 30% en Vigo en el último año. El Concello ya ha validado en 2025 más de 40 cambios de uso, el doble que a lo largo de 2024.

Solar da Pomba. / Faro

Adiós al «Solar da Pomba» de Emaús y Provivienda.

Ya están en marcha las obras para levantar en la parcela del número 38 de la calle López de Neira, ahora gobernada por la maleza, trabajos de reestructuración y reedificación con rehabilitación de la fachada —protegida— de un edificio vaciado hace años. Resultará un bloque de planta baja, tres plantas y bajocubierta para seis viviendas en total y siete plazas de garaje. La actuación supone la despedida del «Solar da Pomba», puesto en valor hace unos años por Emaús y Provivienda. Se creará una zona ajardinada en su lugar y desaparecerán los muros que lo delimitan, según el proyecto.