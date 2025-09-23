El juzgado de Violencia asumirá desde octubre todos los delitos sexuales

El único juzgado de Violencia sobre la Mujer que funciona en la actualidad en Vigo comenzará a asumir en octubre todos los delitos sexuales en los que la víctima sea una mujer, independientemente de si tiene o no relación de afectividad con su agresor. La nueva competencia derivará en la creación, a final de año, de una segunda sala de esta especializad en la ciudad olívica. Aunque inicialmente eso iba a derivar en que la ciudad olívica perdería un juzgado de Instrucción, tras el absoluto rechazo mostrado por todo Vigo a este recorte el Ministerio de Justicia garantizó en junio que creará un nuevo tribunal instructor, en un Real Decreto que debería conocerse en fechas próximas, para paliar el error cometido con la ciudad.

Sobre esta cuestión en relación con la cual el ministerio no ha concretado más información el Grupo Parlamentario Popular realizó una pregunta en el Senado que ha dado lugar a una respuesta genérica y evasiva por parte del Gobierno. En dicha respuesta emitida el 19 de septiembre refrenda su apuesta por reforzar la tutela judicial efectiva de las víctimas de violencia de género y sexual, cita la ley que atribuye a Violencia sobre la Mujer la competencia de todos los delitos sexuales y repasa como se adaptará la planta judicial a las nuevas necesidades derivadas de esta atribución. Pero en ningún momento habla del caso concreto de Vigo o A Coruña, ciudades que se citan en la pregunta, ni de «cuándo» rectificará para que la urbe olívica no pierda ningún juzgado instructor.

Cargas de trabajo

Lo único que indica al respecto, pero sin concreción ninguna todavía, es que el ministerio «está trabajando en la creación de nuevas unidades judiciales necesarias desde un punto de vista estructural atendiendo a las cargas de trabajo existentes, que integran la programación de 2025».