El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas

Personal científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha realizado un estudio multidisciplinar de los rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) que anualmente visitan las aguas gallegas durante el verano.

La campaña RorquGAL B&B 2025 (Rorquals from Galicia - Blow and Biometrics), la tercera de esta serie, se ha realizado en la plataforma continental frente a las Rías Baixas entre finales de agosto y principios de septiembre a bordo del catamarán Chocolate de Charter Terranova.

El objetivo principal de la campaña fue la obtención de información relativa a las poblaciones de rorcuales comunes que visitan el litoral gallego en época estival.

Pese a las malas condiciones meteorológicas que predominaron durante estas últimas semanas, se consiguieron hacer 8 salidas offshore (fuera de las rías) hasta el límite de la plataforma continental. En dichas salidas se pudo registrar la presencia de 63 rorcuales, de los cuales 35 fueron foto-identificados mediante imágenes aéreas para comparar con los catálogos existentes en otras regiones.

Uno de los rorcuales que captó el IEO-CSIC en aguas gallegas. / Paula Gutiérrez (IEO)

También se obtuvieron muestras de microbioma espirado de 14 individuos mediante el uso de drones. Igualmente, se recogieron muestras de tejido y de agua para caracterizar genética e isotópicamente a estas poblaciones.

También calderones, delfines, mulares y marsopas

Además de rorcuales comunes, durante la campaña también se avistaron rorcuales aliblancos (Balaenoptera acutorostrata), calderones comunes (Globicephala melas), delfines comunes (Delphinus delphis), mulares (Tursiops truncatus) y marsopas (Phocoena phocoena).

«Las condiciones oceanográficas predominantes situaron los grandes afloramientos de microalgas y la presencia de kril en latitudes más septentrionales y en lugares más alejados que en ocasiones anteriores (sobre el talud continental), por lo que la presencia de rorcuales no se pudo apreciar tan cerca de la costa como en años previos. Pese a ello, y a la dificultad sobrevenida por las condiciones meteorológicas dominadas por la presencia de temporales otoñales tempranos, el número de ballenas registrado siguió siendo muy elevado» señala Camilo Saavedra, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable de la campaña.

Una ballena azul de 24 metros se pasea por las Ría / BDRI

«El análisis del ADN ambiental presente en el agua y el uso de drones para la toma de datos biométricos y muestras del microbioma respiratorio hace posible obtener una información hasta ahora desconocida, lo que nos permitirá caracterizar la población que visita las aguas gallegas, estudiar su conectividad y patrones de migración, así como su estado de salud», señala Paula Suárez, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo y responsable de los estudios genéticos de cetáceos que el IEO realiza en el marco de las Estrategias Marinas españolas.

Esta actividad está enmarcada en el proyecto ESMARES 3, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la implementación del seguimiento de las Estrategias Marinas en España a través del IEO y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y hacer de los mares y los océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.