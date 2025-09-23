Familias denuncian esperas de casi una hora por el bus escolar

Familias de varios colegios e institutos de Vigo y su área han mostrado en este arranque de curso su malestar, no precisamente acerca de una cuestión puramente lectiva, sino con los horarios del autobús escolar. Concretamente, denuncian que los actuales tiempos provocan que los menores lleguen al centro educativo antes de que este abra o que a la salida tengan que esperar a que su bus los recoja. Algunos de estos padres y madres advierten que, en sus casos, la espera de los alumnos puede llegar a los 50 minutos.

Comunicado

Tanto así que familias del IES Rosais 2, que se encuentran entre las afectadas, trasladaron esta situación a la Consellería de Transportes. « Os rapaces e rapazas seguen tendo que coller o bus en García Barbón 40 minutos antes do inicio das clases, cando o percorrido é, como moito, de 10 minutos. Isto non é todo, ó final da xornada escolar, teñen que esperar 20 minutos á intemperie, pois rematan as clases as 14.40 e ata as 15.00 non chega o seu bus . Os rapaces de 1º ESO (algúns de aínda 11 anos) son os primeiros en chegar ao centro é os últimos e abandonalo. En total, pasan alí 50 minutos á espera, cargados con mochilas, e en breve, baixo a choiva», esgrime en un correo el padre de un alumno del centro.

Esta, según indica, no es la primera reclamación –en menos de dos semanas que llevamos de curso– que interponen, señalando que si no se producen mejoras en los horarios, trasladarán el caso a Inspección. «Esta situación é incompresible e é urxente tomar medidas. No caso de que a situación non se resolva, trasladaremos as nosas queixas á inspección», concluye.

Ajustarlo al horario lectivo

Como él, la madre de otra alumna de 1º de la ESO de este instituto de Vigo, también denuncia que los horarios del transporte escolar «non se axustan ao horario lectivo do centro». «A saída da parada é ás 08.20 horas, cando as clases comezan ás 08.55 horas. Dado que o traxecto non supera os 10 minutos, o alumnado chega con máis de 25 minutos de espera. Á saída, o autobús parte ás 15.00 horas cando as clases rematan ás 14.40, e obriga a outra espera de 20 minutos», recalca esta progenitora.

«Estes desfases teñen repercusión directa no descanso e na alimentación: obrigan a erguerse antes e reduce o tempo de sono e atrasan o xantar, unha hora excesivamente tardía para a idade do alumnado. Trátase dunha cuestión de saúde e benestar infantil que requiere e merece unha atención coidadosa e inmediata», amplía en el comunicado.

Un «retraso» permitido

Desde la Delegación provincial a cargo de estas rutas, se comprometió, tal y como informaron los padres, a solicitar a la empresa un «reajuste» en el horario, si bien reconocen que, según los pliegos de contratación, se les permitiría llegar con el «retraso actual».