Denuncian que los agentes que vienen a Vigo al Día de la Policía se tienen que pagar el hotel

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que son los agentes de la Policía Nacional los que «pagan la fiesta del Ministerio del Interior en Vigo de su propio bolsillo». En concreto, su secretario en Galicia, Agustín Vigo, ha asegurado que los funcionarios desplazados a la ciudad con motivo de los actos del Día de la Policía tendrán que adelantar el dinero para costearse la estancia en el hotel.

El portavoz ha puesto el ejemplo de la Unidad de Caballería, que llegó anoche a la ciudad proveniente de Oviedo. A sus integrantes, ha afirmado, se le adeudan unos 2.000 euros de sus estancias fuera de casa a lo largo del verano. «Muchos ya están pagando los gastos con tarjetas de crédito que les cobran intereses», ha criticado.

El sindicato policial ha sugerido que, durante los actos que se celebrarán en Vigo entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre, sacarán una hucha para recaudar dinero de los ciudadanos para sufragar los gastos de los agentes. Ha denunciado, además, que se les prohibiera manifestarse el día en las calles adyacentes al lugar donde se celebrará el acto central del patrón de la Policía Nacional.

Agustín Vigo ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha tachado del «peor» titular de esta cartera en toda la democracia. Desde la CEP han emplazado a los demás sindicatos policiales a declarar «un conflicto colectivo real como en 2018».