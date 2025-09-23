Caballero, sobre los retrasos del bus escolar: «La Xunta no hace ningún caso»

El alcalde, Abel Caballero, cargó contra la Xunta en temas relacionados con educación y sanidad y acusó al gobierno gallego de venir a Vigo "solo para llevarse dinero". Lamentó que "no les hace ningún caso" a las familias de los menores que, como publicó FARO, se quejaron a la Consellería porque los jóvenes tienen que esperar por el autobús escolar tanto antes como después de la jornada: en total, casi una hora.

El regidor también lamentó que la apertura del centro de salud Olimpia Valencia "empeorará la situación" en la ciudad. "Los sindicatos de la sanidad de Vigo acaban de entregar al Sergas más de 2.000 firmas de protesta de pacientes y de sanitarios contra el traslado de las consultas de pediatría de varios centros al Centro Olimpia Valencia y contra el cierre del centro de salud Nicolás Peña", criticó Caballero.

"Es todo una mentira continua"

Afeó que la Xunta realiza estos cambios "para ahorrar". "Ahorra dinero a costa de la salud de la gente de Vigo, de las niñas y los niños de Vigo, dificultando la atención pediátrica. Es todo una mentira continua. Es toda una estafa política continua de la Xunta de Galicia en contra de esta ciudad", continuó antes de indicar que "lo mismo está pasando con la educación".

"Ya dijimos que había obras importantísimas en el Celso Emilio Ferreiro que tuvimos que hacer nosotros: casi 1 millón de euros porque la Xunta dijo que no las hacía y corría riesgo la seguridad de las niñas y los niños de ese colegio. Se pudo haber producido un derrumbamiento y lo ignoraron completamente. Es su obligación. Es un delito eso: ignoraron las necesidades y la seguridad del colegio", finalizó Caballero.