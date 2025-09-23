Bruselas esconde qué hará con el caso AP-9, pero avisa de posibles sanciones

Pese a ser un tema de claro interés general, el caso AP-9 abierto entre España y la Comisión Europea (CE) se juega a puerta cerrada, desconociéndose los detalles del procedimiento de infracción abierto ya hace tres años por el organismo comunitario tras la denuncia interpuesta por En Colectivo en 2019. El pasado miércoles era el Gobierno central el que evitaba ofrecer detalles adicionales al escueto comunicado en el que confirmaba que, en vez de tomar medidas ante la ilegalidad de la prórroga concedida en el 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar, defendería aquella decisión «por el interés general» y con el objetivo de seguir aplazando la resolución del conflicto, pasando la pelota de nuevo a Bruselas, que ha optado también por evitar entrar en detalle.

«A día de hoy no podemos proporcionar más detalles sobre la infracción en particular», señalan desde la CE a preguntas de FARO, limitándose únicamente a describir cómo funcionan este tipo de expedientes y avisando de cuál puede ser uno de los desenlaces .

«En caso de que España no las respetase (las sentencias), la CE podría devolver el asunto al Tribunal y proponer sanciones económicas, cuya cuantía final la decide el mismo tribunal, en función de la gravedad o duración de la infracción y la capacidad de pago del Estado», explican fuentes de la CE.

Desde Bruselas añaden que la mayoría de casos se resuelven antes de los tribunales, aunque la magnitud de este procedimiento y la contundente conclusión de la ilegalidad de la prórroga de la concesión invita a pensar que seguirá los pasos de lo que sucedió en Italia, en la que el TJUE emitió una sentencia en 2019, aunque no sería hasta cinco años después cuando la CE archivaba el expediente por la negativa de Italia a acatar el fallo.

Las estadísticas que ofrece la CE sobre el comportamiento de España al cumplir las sentencias de la justicia comunitaria no invitan a pensar tampoco en un rápido desenlace. En los últimos cinco años, España tardó una media de 56 meses (casi cinco años) en cumplir los fallos judiciales desde el momento en que los dictó el TJUE. No es de extrañar, por tanto, que el Gobierno central actual anticipase una larga batalla jurídica.

Reproches cruzados

El PP vigués exige al Gobierno que explique «por qué condena» a la ciudad a seguir pagando peajes «cuando hay una ocasión de oro» y culpa al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «mantener esta concesión». Ante esto, el gobierno municipal, criticó la «desfachatez» por «no pedir explicaciones a l0s verdaderos responsables, que son el PP y Aznar».