El BNG pide al gobierno local que aclare si bonifica el 65% de la cuota variable en el recibo de la basura
El BNG pide que el gobierno municipal «informe de cantos fogares se beneficiaron do desconto do 65% da cota variábel no recibo do lixo» y asegura «non ter constancia de que se estea a aplicar». El Concello defiende que la bonificación «por comportamentos responsables» está contemplada.
