Balaídos recibirá este jueves una grúa «gigantesca» para Gol

Avanzan los trabajos para la construcción de la nueva grada de Gol de Balaídos. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que, este jueves, comenzará la instalación de la primera grúa, que será «gigantesca», para «iniciar el montaje de la estructura» con la colocación de los pilares que sostendrán el graderío, «un proceso que durará ocho meses». Esta semana, finalizan los trabajos de instalación de anclaje de los 313 pilotes de la cimentación profunda.