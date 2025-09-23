Balaídos recibirá este jueves una grúa «gigantesca» para Gol
Avanzan los trabajos para la construcción de la nueva grada de Gol de Balaídos. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que, este jueves, comenzará la instalación de la primera grúa, que será «gigantesca», para «iniciar el montaje de la estructura» con la colocación de los pilares que sostendrán el graderío, «un proceso que durará ocho meses». Esta semana, finalizan los trabajos de instalación de anclaje de los 313 pilotes de la cimentación profunda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas