Agravios en todos los frentes

La decisión de mantener todo igual y, por tanto, que las barreras de las cabinas de peajes no desaparezcan a corto plazo en la AP-9 se reafirma como un nuevo agravio a Vigo en materia de movilidad, con decisiones en las últimas décadas que han supuesto un lastre en la competitividad de la ciudad más importante del noroeste peninsular, condicionantes que le afectan en los desplazamientos por carretera, pero también en el transporte ferroviario o en las condiciones en las que debe operar el Puerto, sin prioridad para acceder a fondos europeos.

Dos velocidades

En sus argumentaciones de la semana pasada, el Ministerio de Transportes aseguraba que «velaba por el interés común aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende este Gobierno van en la dirección contraria». Se refiere el departamento de Óscar Puente, sin citarlo, a la liberalización en los últimos años de distintas autopistas, especialmente en el Mediterráneo en la AP-7 (entre Tarragona y Valencia y Tarragona y la Jonquera), pero también en la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell.

Asimismo, hasta 2032 irán desapareciendo un 40% de los peajes que existen a día de hoy, muchos instaurados en la misma época que en la AP-9. En poco más de un año, la medida afectará a la AP-68 entre Logroño y Zaragoza, mientras que en 2029 llegará el turno de la AP-6 entre Collado Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila) y, también en Castilla y León, se liberarán la AP-51 y la AP-61. En 2032, mientras, está prevista la eliminación del cobro en las radiales de Madrid, vías en las que ya se han aplicado ventajas para los conductores. Vigo y el resto de Galicia seguirán, si alguien no lo remedia antes, pagando hasta 2048 y cada vez con tarifas más altas e inasumibles para los bolsillos.

Retraso y rodeo.

La alta velocidad ferroviaria llegó a Galicia 30 años después de que el primer tren AVE recorriese la distancia entre Madrid y Sevilla. A Vigo, sin embargo, hubo que esperar todavía más, hasta mayo de 2024 y haciéndolo con un rodeo por Santiago, ya que la conexión directa proyectada por Cerdedo nunca ha pasado del papel, convirtiendo a Vigo en la mayor área urbana del noroeste sin una línea directa de alta velocidad a la Meseta.

Preocupa también el doble ritmo que viven las obras de los corredores de mercancías Mediterráneo y Atlántico.

El puerto, relegado.

La revisión en 2024 del plan para la Red Transeuropea de Transporte excluyó a Vigo una vez más de ser considerado puerto nodal tras apoyar el Ministerio de Transportes las candidaturas de Santander y Castellón. Al menos otros tres años tendrá que seguir peleando el puerto vigués por entrar, tiempo en el que seguirá en clara desventaja con otros competidores a la hora de acceder a vías de financiación con fondos europeos. Establecerse como nodal permitiría también una mejor tarjeta de presentación y visibilidad delante de las navieras a la hora de que estas planifiquen sus escalas.