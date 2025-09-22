La Xunta prevé licitar las obras del cine Fraga en el primer semestre de 2026

Al teatro-cine Fraga, que espera por una segunda oportunidad en la calle Uruguai desde hace más de 15 años, está más cerca. Informó la Xunta que, en coordinación con la Diputación de Pontevedra, resolvió la tramitación por exclusividad del contrato para que sea el arquitecto César Portela quien asuma la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de la obra para resucitar esta joya arquitectónica. El presupuesto: 1 millón de euros. El objetivo: «Converter este edificio emblemático, de 7.000 metros cadrados, nun espazo escénico, musical, audiovisual e literario de referencia no noroeste peninsular».

Adelanta el gobierno gallego que, «tras resolver a tramitación administrativa do contrato a César Portela, e unha vez que se asine, disporase dun prazo de execución estimado de seis meses para que a redacción do plan de traballo estea culminado». De esta forma, «prevese para abril a presentación do proxecto, co que permitirá abrir o novo escenario que dea lugar ao inicio da licitación das obras no primeiro semestre do ano 2026».