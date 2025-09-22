La Xunta cede dos edificios más de la ETEA a la UVigo

El Gobierno gallego ha atendido la petición de la Universidad de Vigo y cederá los edificios Morse y Enfermería de la ETEA en Teis para integrarlos en el futuro Campus do Mar.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, participarán en la firma del convenio con el rector, Manuel Reigosa, en las propias instalaciones de la antigua base naval de Ríos.

Infografía de la propuesta ganadora para la futura sede del IIM-CSIC en la ETEA presentada por la UTE Pereda Pérez y MRM. / Cedida

Los edificios Morse y Enfermería se sumarían al Faraday (ya cedido a la UVigo) y al Siemens (pendiente de firma con el Consorcio de la Zona Franca), que forman parte del plan de la UVigo para trasladar allí la Facultad de Ciencias del Mar y el Centro de Investigación Mariña (CIM), como parte del futuro Campus científico-tecnológico del Mar, que también contará con instalaciones del CSIC.