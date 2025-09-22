La Xunta cede dos edificios más de la ETEA a la UVigo
Los edificios Morse y Enfermería se sumarían al Faraday, ya cedido a la UVigo, y al Siemens, pendiente de firma con el Consorcio de la Zona Franca
R. V.
El Gobierno gallego ha atendido la petición de la Universidad de Vigo y cederá los edificios Morse y Enfermería de la ETEA en Teis para integrarlos en el futuro Campus do Mar.
El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, participarán en la firma del convenio con el rector, Manuel Reigosa, en las propias instalaciones de la antigua base naval de Ríos.
Los edificios Morse y Enfermería se sumarían al Faraday (ya cedido a la UVigo) y al Siemens (pendiente de firma con el Consorcio de la Zona Franca), que forman parte del plan de la UVigo para trasladar allí la Facultad de Ciencias del Mar y el Centro de Investigación Mariña (CIM), como parte del futuro Campus científico-tecnológico del Mar, que también contará con instalaciones del CSIC.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas