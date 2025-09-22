Tres años con casco: el IEO agudiza su deterioro en espera de las obras

La Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) es un procedimiento diseñado para evaluar si una construcción garantiza unas mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad o eficiencia energética. Una suerte de ITV que el complejo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Cabo Estai suspendió en el año 2014; aquel resultado «desfavorable» no ha sido subsanado desde entonces. Bien al contrario, porque el acceso a la nave de cultivos está restringido y es obligatorio el uso de casco por la caída de cascotes, como desveló FARO, desde octubre de 2022. El propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que está adscrito el IEO, ha admitido que «este deterioro ha generado problemas estructurales que representan un riesgo para la seguridad del personal que trabaja en el edificio» por su estado «potencialmente peligroso». Las obras, que se extenderán también al edificio principal y que supondrán una inversión próxima a los 10 millones de euros, están licitadas. Pero no han arrancado.

El retraso en los trabajos de la nave de cultivos, al menos, obedece a una mala tramitación de la mesa de contratación del CSIC. El contrato para los «servicios de arquitectura, redacción de proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y asistencia técnica» se anunció el 20 de mayo de 2024. Pero todo quedó suspendido en noviembre porque una de las empresas aspirantes —Hijona Ravski, la que finalmente se ha hecho con el encargo— fue incorrectamente excluida. De modo que esta encomienda no se formalizó entre el CSIC y la empresa madrileña hasta el pasado 9 de abril, casi un año más tarde. Los pliegos establecen que la elaboración del «proyecto básico, proyecto de ejecución y proyecto de derribo» deberá estar lista en seis meses, plazo que se cumplirá en los primeros días de octubre. La dirección del centro ha habilitado una carpa provisional para los tanques de peces.

Sede principal





Edificio principal. / Marta G. Brea

El edificio administrativo no obliga al uso de casco pero su estado no es mucho mejor. De nuevo según la institución científica, el inmueble exhibe un «incumplimiento legal que afecta al bienestar, habitabilidad y salubridad del usuario». Y, además, tiene «problemas estructurales que representan un riesgo para la seguridad del personal», con «daños graves y severos» en los anclajes de la fachada y problemas de aislamiento. Su reforma será amplia y fue licitada en un procedimiento aparte del de la nave de cultivos.

En su caso el procedimiento arrancó el 14 de mayo de 2024 con el lanzamiento del contrato público para los «servicios de arquitectura para la redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y asistencia técnica». La encomienda quedó formalizada, sin ningún contratiempo, el 4 de septiembre del año pasado con la empresa López & Noya Arquitectura y Urbanismo. Para esta actuación los pliegos fijaron un plazo de ejecución de cinco meses —cumplidos el pasado febrero—, previo a los de la propia dirección de obra. No ha habido movimientos en Cabo Estai hasta la fecha, como han constatado fuentes de la plantilla.

El hecho es que, mientras duran los trabajos en este inmueble principal, parte de la plantilla del IEO pasará a régimen de teletrabajo y otra será derivada a dos locales ubicados en los soportales de Beiramar que suman una superficie conjunta de 1.500 metros cuadrados, como también desveló este periódico. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo aprobó su concesión a la institución científica en su reunión del mes de marzo, sin que hasta la fecha hayan realizado ninguna gestión. Desde la entidad que preside Carlos Botana han ratificado que el IEO no ha solicitado licencia de obra, puesto que ambos espacios deberán ser rehabilitados antes de poder albergar a científicos y personal administrativo. Se trata de una concesión de 20 años.

El de Cabo Estai es un centro de referencia en toda la red nacional del Instituto. La nave de cultivos fue pionera en la transferencia de tecnología en el cultivo de rodaballos, por ejemplo, cuya cría ha proliferado en Galicia de la mano de compañías como Nueva Pescanova o Stolt Sea Farm. Estas instalaciones se completaron en el año 1986, con Rafael Robles Pariente como director.

Interior del hall del IEO de A Coruña. / FDV

Más de 5 millones para la reforma de la sede coruñesa El edificio sede del Centro Oceanográfico de A Coruña se construyó a finales del año 1977 y pertenece a la red del Instituto Español de Oceanografía (IEO), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Como sucede con el complejo de Cabo Estai, y como reconoce la propia institución, «la ausencia de un mantenimiento continuado ha conllevado a una situación de deterioro tanto del edificio como sus instalaciones» que obliga a una reforma completa. El CSIC acaba de anunciar la licitación: la actuación supondrá una inversión pública superior a los 5 millones de euros. Tendrá laboratorios, salas de trabajo y despachos; en A Coruña ya no se realizan investigaciones de cultivos. El edificio cuenta con una superficie construida de casi 2.800 metros cuadrados. Según consta en el proyecto de reforma, elaborado por SEA Arquitectos, «el tema de las patologías en la estructura de hormigón armado presentan un avanzado nivel en las zonas más expuestas al mar», con mucha corrosión. Tanto la estructura como los muros de cerramiento se realizaron en hormigón visto, por considerarlo el sistema más apto en una zona tan expuesta y al borde del mar; se recurrió a una cimentación por pilotaje. Asimismo, las instalaciones fueron sometidas a múltiples renovaciones en su interior, pero sin una visión global, con lo que han quedado desordenadas y no son aptas para el buen desempeño del trabajo de los científicos. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 29 de octubre; el plazo de ejecución será de 12 meses desde la formalización del contrato.