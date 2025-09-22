Las restricciones de la nueva ley derivan en un desplome en las ventas de cigarros electrónicos

El Consejo de Ministros dio luz verde hace una semana a una de las normativas sanitarias más esperadas: la ley antitabaco, que regula, por primera vez, los nuevos productos relacionados con el tabaco y amplía los espacios sin humo. Una de sus medidas más conocidas y controvertidas es la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Pero también veta los cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su atractivo para los jóvenes. Y prohíbe expresamente a los menores fumar o vapear y, si son pillados, podrán ser multados sus padres.

El anuncio de estas restricciones, que todavía no están en vigor, ya se ha empezado a notar en los pocos negocios de vapeo que sobreviven en Vigo después de los cierres que ha habido en los últimos años. En Smookiss, uno de los más antiguos, su gerente Ricardo Budiño denuncia que ha experimentado una importante caída de ventas, sobre todo «por la desinformación» que considera que se está difundiendo sobre los cigarrillos electrónicos, especialmente desde el Gobierno con el anuncio de la nueva ley. En su caso, además, está percibiendo que muchos de sus clientes están abandonando los vapeadores para volver al tabaco tradicional.

Una de las principales causas es el considerable encarecimiento de estos dispositivos tras la aplicación de diversos impuestos desde el pasado mes de abril. Concretamente, la nicotina líquida es mucho más cara que antes. «Subió un 300%, y eso nos ha complicado mucho nuestra situación», apunta Ricardo Budiño.

Miguel Ángel Gómez, uno de los socios de Smoke On, tienda de cigarrillos electrónicos ubicada en la calle Salamanca, apunta que el encarecimiento de dos euros por mililitro ha supuesto un duro golpe para el sector. Pero no solo eso. Los constantes cambios legislativos han llevado a que muchos productos desapareciesen del mercado por no cumplir con las normativas y han llevado a la necesidad de invertir en otros. «Nos han obligado a invertir en nuevos productos. No tiene ningún sentido lo que están haciendo. Los que elaboran las leyes no tienen ni idea de cómo funciona todo esto. Siempre estamos en el punto de mira y preocupados por la incertidumbre», lamenta Gómez. Desde Store Team, otro negocio de vapeo, ubicado en O Calvario, transmiten que están «a la expectativa» a ver cómo se traducen las restricciones de la nueva ley en el día a día, y apuntan que ya han notado una bajada en las ventas tras el anuncio de la nueva normativa antitabaco realizada por el Gobierno hace una semana.

El Ministerio de Sanidad lanzó en los últimos días una campaña para sensibilizar, sobre todo a la población más joven, sobre los riesgos del vapeo y animarles a que no consuman cigarrillos electrónicos. Según el ministerio dirigido por Mónica García, los cigarrillos electrónicos son «nocivos» porque contienen «compuestos químicos dañinos e irritantes para las vías respiratorias, así como sustancias cancerígenas en los líquidos o que se generan en el proceso de atomización».

Advierten de los efectos del vapeo en la fertilidad de hombres y mujeres

Es bien sabido que fumar tiene efectos negativos en la salud, aunque a menudo se subestiman las consecuencias de su versión electrónica. Desde IVI, especialistas en fertilidad y con una clínica en Vigo, defienden la importancia de concienciar sobre las repercusiones del consumo de los vapeadores. Y es que, según datos de la encuesta Edades 2024 del Ministerio de Sanidad, el 19% de la población de 15 a 64 años ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida. Los especialistas de IVI advierten que la nicotina es uno de los principales responsables de los efectos adversos en la fertilidad tanto de hombres como de mujeres. Los efectos negativos de esta sustancia impactan, apuntan, en diversas etapas del ciclo reproductivo. Entre ellos se incluye la reducción de la calidad de óvulos y espermatozoides, así como alteraciones en el feto.