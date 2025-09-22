Las «rebajas» del Colegio de Abogados de Vigo: ponen a la venta muebles con historia

Un «mercadillo» inusual. El Ilustre Colexio da Avogacía de Vigo pone a disposición de sus colegiados y colegiadas diversos muebles y objetos procedentes de la antigua sede ubicada en la Calle Lalín, mesas, sillas o lámparas por las que los colegiados podrán presentar ofertas has el 26 de septiembre a las 24:00 h.

De este modo, ninguno de los artículos que se han puesto a la venta tienen un precio prefijado, sino que están abiertos a lo que los colegiados estén dispuestos a ofrecer. Eso sí, toca pensárselo bien porque las ofertas tendrán carácter firme, irrevocable y vinculante, y resultará adjudicatario aquel que presente la oferta económica más alta. En caso de empate, los implicados podrán hacer una nueva puja si así lo desean.

Mobiliario a la venta

Escritorio clásico de madera con tapa de cuero, cuatro sillas clásicas de madera y cuero desgastado o cuatro lámparas de araña son algunos de los lotes por los que se pueden lanzar ofertas. No hai ni trampa ni cartón ya que el dosier muestra el estado real de cada uno de los artículos, que en algunas ocasiones han vivido tiempos mejores. Con todo, no dejan de ser una buena oportunidad para restaurar y ya se sabe además que en tema de gustos no hay nada escrito.

Una vez adjudicado el bien, deberá abonarse el importe íntegro de su oferta en un plazo máximo de 48 horas y, confirmado el pago, dispondrán de otras 48 horas para retirar el bien. Todos los gastos de carga, transporte, manipulación y custodia correrán por cuenta exclusiva del adjudicatario, así como los riesgos derivados de los mismos.