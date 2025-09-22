«Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED

Con el actual formato de las clases, en las que los profesores deben atender las necesidades casi individualizadas de cada escolar para que ninguno se quede atrás, parece inviable compatibilizar esta profesión con otras funciones docentes. O no. Así lo aprecia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estima el recurso de una maestra a la que la UNED acordó extinguir su contrato laboral como «profesora-tutora» por ejercer otros dos puestos en la educación pública: profesora de Primaria en el CEIP «Mestre Vide» en Ourense y también ejercer como profesora asociada en la Universidad de Vigo.

Esta docente impugnó la resolución de la Dirección del Centro Asociado de la UNED en Lugo, donde ejercía de tutora en la materia «Investigación en contextos escolares» al considerar que se encontraba en una «situación de incompatibilidad» al desempeñar «más de una actividad en el sector público».

Calidad en la docencia

Y es que la profesora ya había recibido por parte de la Xunta el ‘OK’ para poder ejercer los dos puestos, la de funcionaria en el colegio de Primaria y la de profesora asociada en la UVigo. ¿Es factible compatibilizar, con la suficiente calidad docente, los tres puestos de trabajo?

Para la UNED, no. Según el Régimen de la Función Tutotorial, recogido en el Real Decreto 2005/1986, a quienes «se le hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública» no pueden ejercer las tutorías en este centro a distancia –también de titularidad pública–. Sin embargo, este mismo RD también aclara una excepción: su dedicación no podrá ser superior a las 75 horas semanales. Dicho y hecho.

La profesora argumentó que esta función tutorial en la UNED no rebasaría este periodo temporal de modo que no afectaría a sus otros horarios de trabajo. Y así lo entendió también el Alto Tribunal gallego, que estima parcialmente su demanda al entender que siempre y cuando «no superen determinadas jornadas» y «no afecte» a los otros horarios de trabajo, son perfectamente compatibles los tres puestos docentes públicos de forma simultánea. «En definitiva, el régimen de compatibilidad de los profesores tutores de la UNED presenta peculiaridades y singularidades que, siempre que no rebasen las 75 horas anuales de dedicación, les permite continuar desempeñando sus funciones al margen de que presten servicios en otros puestos públicos para los que tengan concedida la compatibilidad. En ese sentido hay que interpretar la especialidad de que se trata», señalan los magistrados.

Así, condena también el TSXG a la UNED no solo a readmitir a la profesora, tendrá además que abonarle las retribuciones que no percibió y a concederle el título que le permite ser tutora.