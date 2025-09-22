Primera escala de la temporada del crucero británico Arcadia en Vigo
Es un trasatlántico solo para adultos con cerca de 2.000 pasajeros y 800 tripulantes
Este lunes atracaba en el Puerto de Vigo el crucero británico Arcadia en su primera escala de la temporada en muelle olívico. Llegó a las siete de la mañana y su previsión es permanecer amarrado 16 horas.
A bordo viajan cerca de 2.000 pasajeros y 800 tripulantes que disfrutaron en la ciudad de la última parada de un recorrido desde Southampton de 19 noches de duración, en el que previamente a Vigo habían tocado en Lisboa, Alicante, Livorno. Civitavecchia, Palma, Casablanca y Tánger.
Estrenado en 2005 y amadrinado por la doble campeona olímpica en Atenas 2004, la atleta británica Kelly Holmes, el Arcadia es una embarcación solo para adultos de 84.342 toneladas brutas y 285 metros de eslora por 32 de manga de construcción italiana y con once cubiertas para el pasaje.
Es el cuarto buque en la centenaria historia de la naviera P&O en portar ese nombre, que toma de una región griega enclavada en la península del Peloponeso. Antes de que finalice el año tiene previsto volver a Vigo el 24 de diciembre.
Viajar en el Arcadia garantiza a sus huéspedes hacerlo en un crucero de atmósfera más intimista y relajada que la de los grandes mega-cruceros y con una oferta de ocio y gastronomía dirigida de forma más específica al público adulto.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»