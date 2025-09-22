Primera escala de la temporada del crucero británico Arcadia en Vigo

Este lunes atracaba en el Puerto de Vigo el crucero británico Arcadia en su primera escala de la temporada en muelle olívico. Llegó a las siete de la mañana y su previsión es permanecer amarrado 16 horas.

A bordo viajan cerca de 2.000 pasajeros y 800 tripulantes que disfrutaron en la ciudad de la última parada de un recorrido desde Southampton de 19 noches de duración, en el que previamente a Vigo habían tocado en Lisboa, Alicante, Livorno. Civitavecchia, Palma, Casablanca y Tánger.

Estrenado en 2005 y amadrinado por la doble campeona olímpica en Atenas 2004, la atleta británica Kelly Holmes, el Arcadia es una embarcación solo para adultos de 84.342 toneladas brutas y 285 metros de eslora por 32 de manga de construcción italiana y con once cubiertas para el pasaje.

Es el cuarto buque en la centenaria historia de la naviera P&O en portar ese nombre, que toma de una región griega enclavada en la península del Peloponeso. Antes de que finalice el año tiene previsto volver a Vigo el 24 de diciembre.

Viajar en el Arcadia garantiza a sus huéspedes hacerlo en un crucero de atmósfera más intimista y relajada que la de los grandes mega-cruceros y con una oferta de ocio y gastronomía dirigida de forma más específica al público adulto.