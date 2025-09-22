La parroquia de Cabral se engalana para procesionar a Virxe das Dores
La parroquia de Cabral celebró ayer su día grande en el marco de los festejos en horno a la Virxe das Dores. La procesión arrancó a primera hora de la mañana acompañada por la Banda de Música «Las Delicias» de Cabral. Hasta la iglesia se acercó también el alcalde vigués Abel Caballero que saludó a fieles y vecinos. Por la tarde llegaron más actuaciones musicales y también juegos populares como las cucañas. Ya más entrada la noche, tuvo lugar la tradicional queimada y el concierto del grupo «La última legión» que pusieron punto y final a casi una semana de celebraciones que arrancaron el pasado día 15 de septiembre en esta parroquia del rural vigués.
