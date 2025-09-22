Primeras marcas a 9 euros: regresa a Vigo la sensación de los mercadillos vintage

El próximo fin de semana, Vigo se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la moda con pasado y personalidad. El mercadillo de ropa vintage reunirá prendas únicas y accesorios de otras décadas que, lejos de quedar obsoletos, viven un auténtico renacer entre las nuevas generaciones. La tendencia de recuperar lo retro y dar una segunda vida a la ropa se consolida no solo como un gesto de estilo, sino también como una elección sostenible que responde al rechazo de la moda rápida. En este escenario, los pasillos del mercado se llenarán de piezas que cuentan historias y que invitan a vestir de manera distinta, con identidad propia.

La esperada cita del Billy's Tour que recala por segunda vez este año en la ciudad olívica será los días 26, 27 y 28 de septiembre. La venta de ropa de firmas como Levi's, Nike, Lacoste o Adidas se desarrollará en el Hotel Bahía de 11:00 a 21:00 cada jornada. Según anuncian desde la organización, las más de 2.000 prendas disponibles tendrán un precio estándar de 9 euros.

El acceso es completamente gratuito, con regalos para los primeros 20 asistentes de cadad día. Sin embargo, ofrecen un pase VIP que, por cinco euros, permite entrar a las instalaciones media hora antes para conseguir las mejores ofertas.

El evento promete prendas de todo tipo, desde vaqueros a cazadoras, camisetas o chándals de aire retro, por solo nueve euros.