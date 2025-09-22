Grandes empresas no revelan su nombre a los candidatos hasta que firman el contrato

P. L. trabaja como mando intermedio en una importante empresa de Vigo. Con el objetivo de mejorar sus perspectivas laborales, hace unos meses se apuntó a una oferta de trabajo que ofrecía unas condiciones considerablemente mejores que las que tiene ahora mismo. La única información que tenía, no obstante, de la compañía protagonista de ese proceso de selección era que pertenecía al sector pesquero. A los pocos días lo llamaron para decirle que había sido elegido en el primer cribado de candidaturas y lo citaron para una entrevista online, que haría una empresa de recursos humanos tras ser subcontratada por esa firma del sector pesquero que busca un profesional.

Lo único que le dijo la reclutadora era que se trataba de una gran empresa del sector, pero que su nombre no le sería revelado hasta prácticamente la firma del contrato. Este candidato ahora está entre los cinco seleccionados que irán a la entrevista final para conseguir ese puesto.

Esta tendencia de los procesos de selección es muy común en los últimos tiempos precisamente entre grandes firmas de la industria pesquera de Vigo. La mayoría externalizan las contrataciones a una consultora de recursos humanos que es la que se encarga de todo el proceso bajo las condiciones marcadas, especialmente una: no revelar el nombre de la compañía que busca a un trabajador.

Únicamente se les informa del sector al que pertenece y, obviamente, las condiciones económicas de ese puesto. Al ofrecer por lo general buenos salarios y saber que se trata de mandos intermedios o incluso directivos, deciden continuar en el proceso de selección aunque no sepan para quién van a trabajar si finalmente son los seleccionados. El nombre de la empresa solo se le revela antes de la firma del contrato, y lo cierto es que muy pocos son los que se echan atrás. La decisión de externalizar la selección de personal busca sobre todo dejar en manos de profesionales de recursos humanos estos procesos, además del ahorro que supone no tener un departamento propio.

¿Y cuál es el motivo que lleva a estas grandes firmas a ocultar su nombre cuando quieren contratar empleados? Pues lo cierto es que hay varios. Uno de los principales sin duda es protegerse de la competencia. Y es que las empresas prefieren no divulgar nuevos proyectos ni vacantes clave para evitar que sus competidores se enteren y reaccionen, ya sea copiando estrategias o tratando de captar a su personal ofreciendo mejores condiciones laborales.

Cuando intervienen consultoras o firmas de selección, ocultar el nombre de la empresa previene que los candidatos contacten directamente al empleador final. Esto protege tanto la comisión de la consultora como el proceso de selección formal, ya que una postulación directa podría invalidar al candidato por incumplir los términos del acuerdo.

En contextos de cambio organizacional, como despidos o reestructuraciones, las compañías pueden mantener en reserva ciertas vacantes para no alertar a empleados actuales de que podrían ser reemplazados, evitando conflictos internos antes de tiempo. Y, por último, el anonimato también puede utilizarse como una táctica para gestionar la percepción interna y externa de la empresa.

Al no revelar detalles, se limita la propagación de rumores dentro del equipo y se evita una exposición pública que podría dañar la reputación corporativa de compañías que por lo general son altamente conocidas, especialmente en Vigo, la ciudad donde tienen sus sedes y los centros donde trabajarán los seleccionados.