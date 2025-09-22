Os desfibriladores externos semiautomáticos xa falan galego
Bexen Cardio atendeu a petición da asociación Forsagal para que os aparatos dean as instruccións tamén neste idioma | Na cidade hai 387 dispositivos en espazos públicos
Os Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESAS) son dispositivos electrónicos portátiles que analizan o ritmo cardíaco dunha persoa e administran unha descarga eléctrica se o consideran necesario. Poden empregalos calquera persoa, aínda que non teña a recomendable formación en primeiros auxilios e co único requisito de chamar antes ao 061 para recibir indicacións. Según datos da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia, na cidade de Vigo hai 387 repartidos en pavillóns, centros educativos, empresas, estacións, servizos públicos... Nos momentos de tensión nos que se empregan, moitas persoas séntense máis cómodas se as instrucións coas que o aparato guía en todo momento as recíben na súa lingua materna. Por suposto, está dipoñible en inglés e en castelán, e hai tempo que se pode escoitar en euskera e catalán. Agora, tamén falará galego.
Foi o vasco Bexen Cardio —o único fabricantes español de desfibriladores— o que escoitou a proposta de Forsagal —a entidade que imparte formación en materia de soporte vital en Galicia e que pertence ao seu comité asesor— e fixo posible que os dispositivos interactúen coas persoas en galego.
Óscar Graña, técnico de emerxencias e membro de Forsagal, explica que este avance cumpre dúas funcións: darlle máis confianza aos galegofalantes ao levar a cabo estas manobras e fomentar o uso do idioma galego.
En Salceda de Caselas
Trátase dunha actualización que se pode descargar para aparatos desta casa comercial. O galego xa está no catálogo de idiomas para quen o queira. Plantexan que, nun futuro, estes DESAS teñan un botón no que se poida cambiar de idioma de forma sinxela. O primeiro DESA que se poña en galego, moi probablemente, será na área sanitaria de Vigo, no municipio de Salceda de Caselas, que traballa para ser concello cardioprotexido.
Explica Graña que os DESAS son equipos «tan sinxelos e intuitivos que, simplemente levantando a tapa, empezará a falar dando instrucións». Ademáis de falar en galego, este aparato ten outra novidade: precarga. É dicir, «no momento no que se considera que se necesita administrar enerxía eléctrica non hai que esperar nin un segundo, con premer o botón xa estaría», según explica Graña.
Defende que «adquirir un desfibrilador é unha cuestión solidaria». Os DESAS danse de alta no rexistro do 061, que conta tamén co programa «Acude e axuda», un grupo de voluntarios formados en reanimación cardiopulmonar. «Comprando un desfibrilador non só estamos protexéndonos a nós, senón que vai poder ser empregado por unha rede pública para que, cando pase algo nas inmediacións, alguén poida acudir a buscalo e podámolo ceder», resalta. Teñen un custo inferior a mil euros.
Detalla que hai sitios de España onde é obrigatorio ter DESAS en lugares de tránsito —aeroportos, estacións...—, espazos con moito aforo —centros comerciais, recintos de espectáculos...— ou edificios nos que se pasa moito tempo —empresas, centros educativos...—. En Galicia é recomendable. «Podería ser obligatorio e ter liñas de axuda», plantexa. Apela á responsabilidade de empresas e institucións. «Deberíanos facer sentir ben: estou adquirindo un desfibrilador, estou facendo algo pola comunidade», destaca.
Que facer ante un paro cardíaco?
Unha de cada 800 persoas vai sufrir unha fibrilación ventricular Pode pasarlle a calquera e o técnico de emerxencias Óscar Graña advirte que «soósobreviven os que se benefician da primeira actuación». Por iso é mellor estar preparado e formado, aínda que calquera pode empregar un DESA.
Comprobar o estado.
Tanto se presencias o síncope como se atopas a vítima así, o primeiro é molestar, estimular, mover e berrarlle para ver se ten algún tipo de capacidade, de reacción. Se non é así, hai que pedir axuda a alguén máis.
Comprobar signos vitais.
Cunha man na fronte da vítima e dous dedos na barbilla, inclinar cara atrás a cabeza abrindo a boca e achegar a orella á súa boca. Ver se o peito se move, oír se respira e sentir na cara se expulsa aire.
Insconsciente sin respirar (ou con respiración anómala).
Antes de iniciar as manobras de respiración cardiopulmonar, chamar ao 061. Se non hai ninguén máis axudando, pódese poñer o teléfono en mans libres. Ademáis de chamar á ambulancia e activar a rede «Acude en axuda», o 061proporcionará indicacións.
Se temos un desa.
Se hai un desfibrilador nas inmediacións ou o achega alguén, con levantar a tapa comenzarán as indicacións. É moi intuitivo. Elíxese modo adulto ou infantil. Colócanse os electrodos como indica na imaxe do aparato. O equipo monitorizará o ritmo cardíaco e valorará a necesidade dunha descarga,que resetea o movemento descordinado que poida ter o corazón. O DESA guía logo cun metrónomo o ritmo que debemos dar ás comprensións torácicas. Deben facerse forte, rápido e permitindo a reexpansión para que o bombeo sexa efectivo e o sangue chegue ao cerebro. O DESA tamén monitorizará a reanimación.
