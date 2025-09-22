La candidatura alternativa a presidir la patronal del taxi de Vigo promete «acabar con el amiguismo»

Más de cuatrocientos taxistas de Vigo están convocados el próximo 30 de septiembre a las urnas en el auditorio municipal del Concello. Deberán votar entre dos candidaturas para presidir Radio Taxi, la principal central del sector en la ciudad. Los actuales dirigentes vuelven a presentarse, pero el hasta ahora presidente, Emilio Mosquera, se postula como número dos, mientras que el tesorero José Carlos García será el cabeza de lista. Es la segunda cita electoral en poco más de tres meses y que la actual junta ha decidido convocar para dar voz a los críticos y que estos presenten una candidatura alternativa. Y lo han hecho. Está encabezada por Nuria Fernández que, junto con otros compañeros intentaron revocar a Mosquera y el resto de dirigentes en una asamblea extraordinaria tras recoger más de cien firmas, pero el proceso se anuló por un defecto de forma.

Esta oposición se presenta con un proyecto que busca «resolver el conflicto laboral de la central, sin amiguismos y con la profesionalidad que se merecen nuestros usuarios y socios». Entre sus propuestas está implementar una aplicación a través de la cual se puedan solicitar servicios para que «pedir un taxi sea más fácil y cómodo». También quieren ofrecer facilidades a tanto a los taxistas como a los clientes, como la opción de prepagar los servicios y un programa de fidelización.

En los folletos y carteles anunciando la candidatura a presidir la patronal del taxi en Vigo defienden «transparencia» para que se despachen los servicios «en igualdad de condiciones y sin accesos privilegiados de la directiva, sin asignaciones a dedo y con un reparto equitativo para todos». Además, plantean mandatos limitados, fomento de la participación de todos los socios para fiscalizar a la directiva y, sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El actual presidente, Emilio Mosquera, ha pedido a esta candidatura alternativa que les trasladen todos los nombres de la lista para publicarlos en las redes oficiales de Radio Taxi, pero todavía no han recibido respuesta.

Esta cita en las urnas del 30 de septiembre llega además a las puertas de una de las semanas de mayor facturación del año como es la de Conxemar. La Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Vigo ha elevado tanto al Ayuntamiento como a la Xunta de Galicia un escrito en el que reclaman que la Policía y la Guardia Civil desplegada durante la semana de Conxemar inmovilice a todos los Uber que encuentren transportando pasajeros, pues recuerdan que el Ifevi pertenece a Vigo y por tanto no pueden hacer viajes entre cualquier punto de la ciudad y el recinto ferial al carecer de la autorización del Concello. El gobierno local además ha abierto ya unos veinte expedientes sancionadores a los VTC precisamente por hacer servicios sin permiso.