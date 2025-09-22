El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta

El aeropuerto de Vigo cuenta desde esta hoy con un punto violeta oficial desde lo que prestar apoyo a posibles víctimas de violencia de género y sensibilizar y atender las demandas de información sobre los recursos públicos.

El espacio, situado en el mostrador de Información de Peinador, fue inaugurado esta mañana por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y la directora del aeropuerto, Ana Molés. Vigo se convierte así en el tercero punto violeta de Aena, siguiendo los pasos que recientemente dieron los aeropuertos de Almería y Zaragoza.

Abel Losada valoró la importancia de esta iniciativa y felicitó a todo el personal de la terminal viguesa y a su directora por haber tomado la iniciativa y solicitar la colaboración de la Subdelegación. En el acto participó también la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género, María José Rodríguez, que fue también la encargada de la formación del personal a cargo del punto violeta.

El subdelegado subrayó que los puntos violetas «son espacios seguros que tienen especial significación en lugares donde se producen grandes acumulaciones de personas y claro está que la terminal del aeropuerto de Peinador es uno de los puntos más concurridos de toda la provincia, por lo que podemos no solo prestar un primer apoyo la una víctima, sino, sobre todo, realizar una importante labor preventiva e informativo».

Ana Molés explicó que por el aeropuerto pasaron más 1.500.000 personas, entre pasajeros, acompañantes y usuarios/as de la terminal y significó que este punto violeta es también un paso más en el compromiso por la calidad y la mejora continua de la terminal aeroportuaria viguesa.

Losada destacó que a día de hoy hay 1.883 mujeres de la provincia de Pontevedra amparadas en el sistema de protección y seguimiento contra la violencia de género del Ministerio del Interior, VioGén. «Una cifra que demuestra que toda la sociedad debe estar comprometida en la batalla contra la violencia machista, un fenómeno atroz, que está en todas partes, y contra lo que no caben medias tintas».

Abel Losada y Ana Molés presentaron hoy el punto violeta del aeropuerto de Vigo. / Oficial

El subdelegado recordó que ya el año pasado se instalaron puntos violeta en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y su voluntad es seguir desplegando estos «espacios seguros» en cuantas dotaciones públicas sea posible.

Además de ofertar apoyo e información personal para las personas que lo soliciten, los puntos violeta disponen de un código QR en su pegatina identificativa que da acceso a una guía rápida con información sobre cómo actuar ante agresiones, así como consejos prácticos y una relación de los recursos existentes.