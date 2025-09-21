La Xunta ensalza la labor del Instituto de Estudos Vigueses
La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participaron ayer en la inauguración de la asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales que se celebra este fin de semana, donde salientaron el trabajo del Insituto de Estudos Vigueses.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial