La Xunta ensalza la labor del Instituto de Estudos Vigueses

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participaron ayer en la inauguración de la asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales que se celebra este fin de semana, donde salientaron el trabajo del Insituto de Estudos Vigueses.

