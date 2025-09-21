En Vigo se interponen 80 demandas de media al día, diez más que hace un año

El pasado 3 de abril marcó un antes y un después a la hora de interponer una demanda civil o mercantil. Desde entonces, es obligatorio intentar una mediación o conciliación previa entre las partes antes de poder presentar una demanda en los juzgados de Primera Instancia. Esta normativa recogida en la Ley de Eficiencia Procesal, busca combatir la incesante litigiosidad actual en los órganos civiles. Nada más lejos de la realidad. Este trámite, que preveía una reducción significativa de los pleitos en el partido judicial vigués, no ha tenido para nada este efecto, sino todo lo contrario. Y es que en el primer semestre de año se han registrado una media de 80 demandas diarias, diez más que hace un año.

Las cifras

Según los datos facilitados por la Oficina de Registro y Reparto, durante los seis primeros meses de 2025, los 16 juzgados civiles (incluidos los 3 especializados en Familia) recibieron 14.291 asuntos. A lo largo de todo el ejercicio 2024, la cifra total fue de 25.715 causas, es decir, una media de 71 al día, diez menos que las cifras actuales. Es más, de continuar esta tendencia en los restantes meses del año, estos órganos de Primera Instancia superarían todos los registros de entrada de casos, casos a los que habría que sumar los cerca de 18.000 que se encuentran en trámite; es decir, pendientes de resolución.

¿Qué está detrás de este volumen de pleitos? Son tres las casuísticas principales: por un lado, los monitorios por el pago de pequeñas deudas, en su mayoría son fondos buitre que compran grandes paquetes de deudas y acuden a la vía judicial para lograr su cobro. En total se han presentado entre enero y junio más de 5.000 en los juzgados de Vigo.

Luego, encontramos las reclamaciones contra las financieras por los intereses usurarios de las tarjetas «revolving» —que permiten financiar compras a plazos a cambio de grandes intereses y comisiones— o solicitantes de microcréditos que luego no son quién de hacer frente a los pagos de dichos intereses. Por último, encontramos las demandas contra los bancos por los gastos hipotecarios. El temor primero a la prescripción de este tipo de procedimientos y la posterior sentencia de Europa que zanjó esta cuestión y amplió el plazo para reclamar derivó en un claro aumento de estos casos: de los 853 asuntos que hubo en 2023 relativos a condiciones generales de contratación en las hipotecas se pasó a los 3.176 de este 2024. En este primer semestre de 2025 se han contabilizado 977, a los que hay que sumar otros 147 litigios bancarios de otra índole.

Otras jurisdicciones

A nivel general y echando la vista al resto de jurisdicciones, los tribunales vigueses han recibido en estos primeros seis meses de año 28.913 asuntos, de los que, efectivamente, los civiles suponen más de la mitad.

En lo relativo a la jurisdicción laboral, se han registrado 3.391 demandas, de las que 914 se corresponden a reclamaciones salariales, muy por encima de los despidos (538) o las reclamaciones a la Seguridad Social (473).

Los juzgados penales, mientras, acumulan 818 procedimientos, en su mayoría por delitos de robo con fuerza, estafas o lesiones. En Instrucción, se han incoado 9.282 causas. Por su parte, el Juzgado de Violencia suma 561 denuncias.

Para finalizar, los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo recibieron 509 recursos.