Trabajo invisible de empleadas del hogar: derechos por conquistar

Cada mañana, mientras muchas familias salen rumbo a la oficina, otras mujeres entran en esos mismos hogares para limpiar, cocinar o cuidar de mayores o niños. Son las empleadas del hogar, un trabajo esencial que permite que todo lo demás funcione, pero que en contadas ocasiones recibe el mismo reconocimiento ni las mismas garantías que otros oficios.

En España, históricamente las trabajadoras del hogar estuvieron en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, con derechos y condiciones más limitadas que trabajadores de otros sectores. Fue en el año 2012 cuando se integraron en el Régimen General, aunque con algunas particularidades: base de cotización más bajas, obligación de tramitar el alta por el empleador y ausencia de retención de IRPF en la mayoría de los casos.

En los últimos años se han producido algunos avances en la regulación de este sector: desde 2022 tienen derecho a paro, cotizan en la Seguridad Social y, a partir de 2026, tendrán acceso a evaluaciones de riesgos laborales y exámenes médicos periódicos. Sin embargo, muchas no reciben nómina, no ven reflejado el IRPF en sus sueldos y su cotización sigue siendo mínima, lo que condicionará su pensión futura.

«Si no estamos encima de nuestros derechos, nadie piensa en ellos», resume Susana Rodríguez –no es su nombre real, prefiere mantener su anonimato–, con 25 años trabajando en este sector. Ella explica que reclamar las subidas salariales correspondientes o pedir que se respeten los horarios laborales forma parte de una lucha constante. Para Sonia, la satisfacción de dejar un hogar en orden es lo que más valora de su trabajo, pero también lo que más le exige esfuerzo y dedicación diaria y que, a veces, no se reconoce lo suficiente.

Además de la precariedad salarial, es un sector en el que la economía sumergida está muy presente. La Organización Internacional del Trabajo estima que más del 30% de las empleadas del hogar en España trabajan sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Esto implica que no tienen cobertura por enfermedad, paro o jubilación, y que el control de su trabajo es complicado debido a que se desarrolla en domicilios privados.

Rosa Martínez, con 13 años en el oficio, coincide en que muchas de estas trabajadoras sufren desigualdad en lo más básico: el tiempo y la remuneración. «Algunos creen que por estar allí ya hay que quedarse más tiempo del que corresponde», denuncia. Y añade, subrayando la reivindicación de todo el sector: «Tendríamos que tener las mismas condiciones que el resto de trabajadores». Aunque Rosa sí está asegurada y la familia para la que trabaja la trata «como una más», insiste en que hace falta un reconocimiento pleno y garantías claras para todos.

A pesar de los avances legales y de algunas experiencias positivas, la precariedad sigue marcando la vida diaria de muchas empleadas del hogar. Jornadas largas, salarios mínimos, falta de reconocimiento y visibilidad social hacen que su trabajo esencial siga pasando desapercibido. Que estas mujeres, que sostienen día a día el funcionamiento de mil hogares, sean reconocidas y protegidas como cualquier otro trabajador sigue siendo uno de los retos pendientes más urgentes del país.