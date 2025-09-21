Regades reclama el rescate «inmediato» de la AP-9

El secretario provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, trasladó ayer que la ejecutiva del partido ha acordado por unanimidad reclamar el rescate «inmediato» de la concesión de la AP-9.

Regades aseguró que la autopista está «plenamente amortizada» y volvió a denunciar la «enorme hipoteca» que dejó el PP «a toda la sociedad gallega» con la prórroga de la concesión hasta el año 2048 y que ya ha sido calificada como ilegal por los tribunales europeos. «Fue una cacicada perpetrada por José María Aznar», criticó.