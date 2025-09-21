La Reconquista de San Cayetano

Más de 300 gestores administrativos colegiados de toda España se reúnen estos días en Vigo para celebrar el patrón de su profesión, San Cayetano de Thiene. Para celebrarlo, la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo representó para ellos algunos de las escenas a las que cada año dan vida en la Fiesta de la Reconquista, para conmemorar los hechos históricos de marzo de 1809.

El máximo representante de la profesión en España, Fernando Santiago Ollero, en su discurso en un acto institucional posterior en el Hotel Pazo Los Escudos, animó a los gestores administrativos a «reconquistar la Administración pública». El colectivo reclamó el final de la cita previa obligatoria, denunciando el colapso estructural del sistema y la creciente dificultad de los ciudadanos para acceder a los servicios públicos.

El alcalde, Abel Caballero, les agradeció su contribución «a hacer las ciudades más vivas».