Prevención del suicidio: Un espacio activo al que aferrarse
Darles confianza en sí mismos y cargarlos de autoestima. Activarlos para que recuperen el tono físico e, incluso, el tono de piel, conectándolos con la naturaleza. Y dotarlos de recursos para que mantengan este actividad. Así actúa Aférrate, de Alborada, para devolver las ganas de vivir a personas de todas las edades.
«Necesito más Aférrate en mi vida», resalta Mercedes, tras un nuevo episodio de autolesión con los que trata de atenuar la ansiedad, acallar las rumiaciones de su cabeza, aplacar el sufrimiento que la abruma cuando se queda sola. En este programa de prevención de la conducta suicida que desarrolla la asociación Alborada ha encontrado un «espacio seguro, tranquilo y acogedor» en el que se siente «acompañada y apoyada». «Llegué sintiéndome sola, sin rumbo y aprendí nuevas formas de autocuidarme. Es bonito ver como alguien que estaba apagado empieza a brillar», agradece.
Alborada puso en marcha este programa en 2023 y ha constatado que «hay mucha demanda». Las estadísticas reflejan una tendencia creciente de la que ya es la principal causa de muerte no natural en el mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se registraron 4.116 suicidios en España; 310, en Galicia. Seis a la semana. O peor, porque expertos advierten de un infrarregistro —se pueden anotar como accidentes, por ejemplo—. Y aún es mucho más difícil estimar cuánta población lo ha intentado o piensa seriamente en hacerlo.
Es un problema de salud pública y social que afecta a todas las edades. Aférrate ha creado tres grupos para tender la mano a los jóvenes a partir de 16 años, los adultos y, desde el año pasado, también a los mayores de 65 años. Les ofrece un complemento o continuidad a esa primera atención clínica que han podido recibir —no siempre— y tratan de servir de antesala para que vuelvan a alzar el vuelo solos, tal y como explica la educadora social, psicopedagoga y coordinadora del programa, Inés Sancho. Ahora, trabajan con unas 60 personas, tratando de mejorar su calidad de vida con intervenciones en la naturaleza y actividades físicas y deportivas.
¿De dónde llegan los casos?
Los casos les llegan derivados, principalmente, del Sergas: desde la Unidad de Prevención del Suicidio, los centros de salud, Psicogeriatría o la Unidad Infanto-Juvenil. También les envían las asociaciones como Avelaíña o Lenda. Para los adolescentes, colaboran con orientadores de institutos.
Aunque culminan el suicidio tres veces más que las mujeres, los hombres acuden menos a estos programas. «Exteriorizan menos». Su grupo más numeroso es el de adultos de 45 a 55 años. Detectan que cada franja de edad tiene algunos factores que se repiten, como los problemas laborales o de la vida familiar en los adulto o el maltrato infantil en los adolescentes. Pero también ven como otros son transversales: el bullying tan presente en los jóvenes, lo arrastran también los adultos; la soledad no deseada que apaga a los mayores, la sufren con dureza los chicos pese a la hiperconectividad de las redes sociales. La violencia sexual, la violencia de género o lA intrafamiliar, son compartidos por las mujeres de cualquier edad.
Julia, de 53 años, cuenta que arrastra pensamientos suicidas desde joven. Se le juntan muchas cosas, empezando por maltrato infantil y abusos en el ámbito familiar. «Toda mi vida fue un caos». Las depresiones fueron una constante —y la medicación—, pero hace un año, con un problema con los arrendatario s de su piso, reventó. Se dijo: «Mis hijos ya están criados». Y lo intentó. Precisamente, fue una de sus hijas la que la encontró a tiempo, preocupada porque no le cogía el teléfono. Tras el ingreso, la mandaron a Alborada. «No es que esté bien del todo, pero Aférrate me levantó la vida», agradece y cree que, si hubiera dado antes con un recurso como este, no habría llegado tan lejos. «Antes me lo comía todo y aquí me ayudan a hablar, a llorar. Me desahogo», explica.
Santiago, de 39 años, no tenía una depresión diagnosticada, sino que fue algo «puntual», sin planificación. «Se me cruzaron los cables». «Se murió mi madre, me quedé solo, estoy enfermo, soy diabético, tengo parches de fentanilo por dolor crónico, tengo artrosis en las caderas...», describe y añade: «Sobre todo, la soledad, que mata a la gente». Estuvo tres días inconsciente en la cama tras la intoxicación que se provocó. Se despertó justo para llegar a la cita que tenía con su médica de familia. Ella le envió a Aférrate, tras hablar con Salud Mental del Chuvi.
A él le encanta la huerta terapéutica y ahora canta en la Coral Casablanca. Este miércoles le tocó llevar la comida a los compañeros del grupo. Hizo cocido. Inés explica que les proponen actividades para conectar con la realidad de la vida y para que se activen. Hacen kayak por el Miño, dragon boat —piragüismo coreano– en Bouzas, boxeo no competitivo —para canalizar la ira—, lectura verde, meditación, pintura en la naturaleza... Así, gente que llevaba tiempo enclaustrada, sin energía para moverse, recibe vitamina D, coge tono muscular y hasta cambia de color de piel. «El cambio es brutal», resalta Inés.
«Mejoré muchísimo; el médico me lo notó enseguida», confirma Concha, de 79 años. Se quedó viuda hace 20 y dejó de ser tan activa como antes. Aférrate le ha devuelto la vitalidad, la alegría y ella se lo recomienda a todo el mundo. «Es una maravilla».
«Hay días malos, pero siempre sale el sol»
El grupo de adolescentes tiene sus singularidades —como una presencia muy destacada de los trastornos de conducta alimentaria— y, aunque hacen actividades intergeneracionales, trabajan aparte con ellas. Sí, en femenino, porque todas las usuarias actuales son chicas. «Somos unha pequena antesala a volver ao estudio», explica Mar Álvarez, traballadora social e técnica de Medio Ambiente. A. empieza ahora un módulo de belleza y M. ha redirigido su carrera de Derecho a un ciclo superior de Administración y finanzas, que le está gustando mucho.M., de 21 años, padecía «sufrimiento diario» con situaciones muy complicadas en su familia. Le dieron muchos diagnósticos: autismo, TDH, problemas de desarrollo... «En vez de axudar, as veces, complican», indica Mar y M. confirma: «Hubo un momento que ya no quise saber más». Hasta hace dos años, que volvió a alertar: «Estoy muy mal». Es clara: «Quería que me atropellara un autobús». Cuenta que tenía tres planes para suicidarse, «del menos al más doloroso». Y lo intentó. Sigue teniendo «un sufrimiento grande». Mar explica que «o malestar crea unha pequena adición».A., ahora, se siente «bien». Empezó con TOC de limpieza, luego TDH y acabó con brote psicótico por el que ingresó un año en el Cunqueiro. Insiste en lo mal que lo pasó allí. Está mejorando con Aférrate y el apoyo de su madre. Le lanza dos mensajes a la sociedad: «un diagnóstico no te define» y «hay días malos, pero siempre sale el sol».
