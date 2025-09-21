El PP reclama un plan estratégico específico para los mayores

El PP de Vigo ha reclamado al gobierno local que ponga en marcha el plan estratégico de mayores encargado hace más de cuatro años para combatir la soledad no deseada en los mayores de Vigo. «Se pagaron 85.000 euros a una empresa por un documento que iba a ser la base de un plan estratégico y hasta se llegó a encargar su elaboración en 2021, pero la propia concejala admitía hace un año que no se había terminado y tampoco ha pasado por la junta de gobierno local. ¿Qué ha pasado en estos meses?», se pregunta el edil popular Fernando Abeijón. El PP recuerda que en Vigo hay alrededor de 70.000 personas con más de 65 años y muchas de ellas no tienen nadie a quien pedir ayuda si la precisan o simplemente alguien con quien hablar

La respuesta del gobierno local no se hizo esperar. La concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, asegura que el PP de Vigo, «como siempre, no se entera de nada». Recuerda que Caballero presentó hace unos días más de 7.000 plazas para mayores en actividades de ocio y vida saludable y que la ciudad cuenta con el primer mapa de soledad no deseada de Galicia.