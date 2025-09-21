Más parques infantiles en Vigo y más grandes: una decena sobrepasan los 1.000 m2

El Concello de Vigo licitó en las últimas semanas dos importantes contratos, uno de servicios valorado en 9,5 millones destinado a contratar el mantenimiento y conservación de parques infantiles o zonas biosaludables y otro de tres millones de euros para ejecutar un macroparque de juegos en la Finca Matías, dos procedimientos que servirán para fortalecer la red de áreas de ocio para los más pequeños que en la última década se ha hecho más grande en número, pero también en la superficie de las mismas.

Así, según los datos recogidos en el inventario municipal de parques infantiles, en Vigo hay a día de hoy un total de 149, un 10% más que hace una década y casi un 50% más que los existentes en 2007. Esta mejora de la red de zonas de juego para los más pequeños ha ido acompañada, también, de la remodelación de otros espacios para incrementar su superficie, que en estos momentos está a punto de alcanzar los 54.000 metros cuadrados en todo el término municipal.

Así, cuando se inaugure el futuro macroparque de la Finca Matías (las obras tendrán un plazo de ocho meses desde que se inicien), la ciudad contará con una decena de parques infantiles cuya superficie será superior a los 1.000 metros cuadrados, la gran mayoría abiertos en los últimos años.

Con todo, el «rey» de estos equipamientos en Vigo continúa siendo, y con mucha diferencia, un clásico de la ciudad como el parque infantil de Castrelos, cuya superficie asciende a 4.976 metros cuadrados, muy por encima del segundo en el ranking, ya que según el inventario municipal es el de Maruja Mallo, cuyos 1.613 metros cuadrados fueron puestos a disposición de la ciudadanía en 2019. Ligeramente más pequeño es la renovada zona infantil de A Miñoca, donde los más pequeños tienen a su disposición 1.596 metros cuadrados de esparcimiento. Por encima de los 1.000 metros cuadrados también se pueden encontrar en Vigo dos parques en Teixugueiras y O Castro, el Doutor Villalón en Jenaro de la Fuente y el del antiguo cuartel de Barreiro.

Imagen del parque infantil de O Castro. / Jose Lores

Otra decena de áreas de juego, por su parte, cuentan con una superficie que oscila entre los 500 y los 1.000 metros cuadrados, destacando el parque de la rúa Venezuela con 976 y el Pedro Alvarado en Teis, con 939, siendo ambos inaugurados por el gobierno local en los últimos años.

La mayoría de parques infantiles, un total de 120, tienen una superficie que va de los 100 a los 500 metros cuadrados. De ellos, 67 tienen más de 250 m2 y 53 están por debajo de esa cifra. Una decena de áreas de juego que se ofrecen a los más pequeños tienen menos de 100 metros cuadrados, ocupando el «farolillo rojo», con apenas 66, el parque infantil situado en la avenida de Galicia, según refleja el inventario de parques. Un caso cada vez más anecdótico en la ciudad olívica.

Además del nuevo parque en la Finca Matías, el Concello tiene también entre manos un plan de actuación para seguir mejorando las zonas de juego para los más pequeños. Según informó recientemente el alcalde, Abel Caballero, está previsto activar en la próxima primavera mejoras en 65 de los 160 parques infantiles de la ciudad. En su explicación, el regidor quiso poner en valor que «estamos llevando a cabo la renovación de todas» las zonas. El objetivo es ejecutar trabajos de mejora y reposición de juegos, firmes y vallados. Estas intervenciones se suman a las 66 realizadas desde 2023, concretan desde el gobierno municipal. Los trabajos afectan a elementos de juego, vallado o suelo.

Los espacios biosaludables, también al alza

El contrato que se acaba de lanzar para el cuidado y mantenimiento de los parques infantiles incluyen también entre los cometidos para la próxima empresa concesionaria el tratamiento de los parques biosaludables, zonas enfocadas para personas de más edad que buscan promover la realización de ejercicio al aire libre sin necesidad de tener que pasar por el gimnasio.Según consta en los pliegos elaborados por el gobierno local, en estos momentos en Vigo estos equipamientos ocupan ya más de 15.000 metros cuadrados. Hay registrados, refleja el inventario municipal añadido como anexo al documento que rige el concurso para la adjudicación del contrato, hasta un total de 77 parques biosaludables, por lo que han aumentado cerca de un 68% en los últimos diez años. Al igual que sucede con el área de juego, el más grande está en Castrelos.