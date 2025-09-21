Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los más «freakys» del cine, en Vigo

El festival, que se alargará hasta el día 27, proyectará 74 cortos en los Tamberlick

Evento del «Humor Freak», en los Tamberlick. | Pablo H. Gamarra

REDACCIÓN

El festival de cine más canalla, terrorífico pero también festivo celebra desde este pasado viernes en Vigo su novena edición con la proyección de los primeros cortos de un total de los 74 previstos durante la semana que durará este evento cinematográfico. El Galician Freaky Film Festival (GFFF) se organiza en los cines Tamberlick (Centro Comercial Gran Vía) y ayer acogió la proyección de «Que Carallo é Isto?! Vol. 1» y «Humor Freak, Vol. 1». Por la mañana, los más niños fueron los protagonistas con talleres y proyecciones pensadas para ellos. Hoy es el turno de «Carta Branca»y también de «Cariño, he encogido a los niños». Las entradas podrán comprarse en su web: https://galicianfreakyfestival.com/horarios-programacion/

