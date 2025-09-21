El Concello contrata la vigilancia de los mercadillos de Coia y Bouzas

El Concello de Vigo acaba de contratar el servicio de supervisión de los dos principales mercadillos de la ciudad: el de Coia y Bouzas. El alcalde Abel Caballero anunció ayer que este servicio estará vigente hasta 2027 y busca garantizar la vigilancia y control de la venta ambulante. «Los mercadillos tienen una importante afluencia y permanecemos muy atentos a su buen funcionamiento», aseveró el regidor.

Por su parte, Caballero también anunció la subvención de 6.000 euros otorgada a la Federación Galega de Fútbol para la Copa Vigo 2025. «Pagamos además todos los gastos anuales de agua y electricidad del campo federativo», explicaba a mayores el alcalde, quien también anunció la concesión de 40.000 euros en ayudas para la generación de empleo en investigación e innovación sobre todo en el sector secundario, como «tecnologías de la comunicación, automoción, biotecnología, industria naval...».

Este año, las partidas fueron a parar a la asociación estudiantil MotorSport de la UVigo, la Asociación Tecnológica Industriosa, Fundamar y Clean Energy Ship UVigo. «Son 40.000 euros que dedicamos a la gente joven para conseguir y afianzar su capacidad de empleo», comunicaba ayer el alcalde Abel Caballero.