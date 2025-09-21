El BNG denuncia el abandono de las paradas de bus de Bembrive
El BNG de Vigo registrará una instancia formal en la Entidad Local Menor de Bembrive para denunciar el «lamentable estado» en el que se encuentran «casi todas» las paradas de transporte colectivo de la parroquia, tanto de bus urbano como escolar, y urgir su reparación cuanto antes.
