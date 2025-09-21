Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG denuncia el abandono de las paradas de bus de Bembrive

Marquesina sin cristales.

Marquesina sin cristales.

R. V.

El BNG de Vigo registrará una instancia formal en la Entidad Local Menor de Bembrive para denunciar el «lamentable estado» en el que se encuentran «casi todas» las paradas de transporte colectivo de la parroquia, tanto de bus urbano como escolar, y urgir su reparación cuanto antes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents