Vigo a través de las experiencias de un Erasmus

Un libro fue el culpable de que Mariana Méndez se enamorase de Vigo. Todas las cosas que te diré mañana, de Elisabet Benavent, despertó en ella el anhelo de vivir en una ciudad junto al mar. «En ese momento me parecía casi ciencia ficción», recuerda la mexicana. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad de venir a estudiar a España con el programa Convenio Bilateral, que ofrece la posibilidad de realizar una movilidad con países externos a la UE, todo se alineó. «Vigo me guiñó el ojo y sentí que era mi destino», recuerda. En su trayecto desde el aeropuerto tenía una mezcla de emociones desordenadas. Por un lado, el miedo de vivir en un sitio desconocido y, además, confiesa su temor a encontrarse con personas frías y distantes. Por el otro , la ilusión de quien llega a un lugar que «todavía es promesa», aclara.

No todos tenían tan claro como ella dónde querían realizar su movilidad. A Tommaso Gara le escogió el destino la propia universidad. Viene de Italia y su primera impresión de la ciudad no fue muy positiva, los colores de los edificios y el clima le dieron la sensación de que estaba en un «lugar gris». En su caso, el mar también volvió a jugar un papel clave: «Fue verlo y cambié totalmente mi impresión», admite el joven. Este es su segundo Erasmus en la ciudad, el año pasado estudió aquí cinco meses y ahora vuelve para realizar las prácticas de su máster.

Encontrar alojamiento desde la distancia ha sido todo un reto para ellos. Mariana asegura que la diferencia horaria fue la principal traba: «Cuando yo me despertaba los caseros ya estaban cenando». Nicolás Vera es de Chile y define la búsqueda como un «acto de fe». Al vivir lejos no podían hacer visitas presenciales y tuvieron que confiar en las fotos y el contacto virtual. «Tuve mucha suerte, con el piso y los compañeros», admite el estudiante. La mayoría de los alumnos extranjeros comparte alojamiento con otros estudiantes de fuera, en su caso, vive con personas de Alemania, Inglaterra y Turquía. María Luisa Cabaleiro, desde Brasil, descubrió en Instagram la cuenta SalseoPisos y allí publicó un anuncio en busca de habitación. Hoy comparte alojamiento con otras estudiantes de la Universidade de Vigo. La convivencia multicultural es, según cuentan, uno de los aspectos más enriquecedores de su experiencia: están en Vigo, pero cada día se cruzan con personas de distintos rincones del mundo. «He hecho amistades con gente de países que nunca hubiese imaginado conocer», reflexiona Roberta Mirenda, natural de Sicilia. Aunque suele reunirse con un amplio grupo de estudiantes italianos, también ha entablado una estrecha amistad con Adina Vasilescu, estudiante rumana con la que vive.

Adina Vasilescu, con sus compañeras de piso. / FDV

Adina está muy «contenta» con el grupo de Erasmus que hicieron. Aunque apenas lleva tres semanas en Vigo, siente que ha vivido muchas experiencias y que su adaptación ha sido sorprendentemente rápida. La barrera lingüística no ha supuesto un obstáculo, se defiende sin dificultades en castellano y quiere aprender gallego. Para acercarse a la cultura local, Adina se inscribió en el Buddy Programme, una iniciativa en la que un voluntario acompaña al estudiante Erasmus en sus primeros pasos en la ciudad. En su caso, le resultó especialmente útil para encontrar alojamiento. Ahora vive cerca del centro comercial Vialia, y lo que más le ha sorprendido de Vigo fueron sus cuestas. «Todo me parece muy bonito y diferente a Rumanía. Me gustan las calles y la estructura de la ciudad. No estoy acostumbrada a subir y bajar tanto, pero me encanta», bromea. También valora la comodidad de tenerlo todo a mano.

Una comparación muy diferente hace Ate Katajamäki, viene de Finlandia y se comunica en inglés, para él, el tráfico es molesto «se pita por todo», asegura. Hasta ahora no ha notado grandes diferencias culturales aunque resalta: «La siesta es un nuevo concepto para mí y la hora de cenar es mucho más tarde». Algo en lo que todos están de acuerdo es que Vigo es un lugar «tranquilo» y «seguro». Nicolás Vera agradece poder caminar de noche sin miedo. Resaltan los horarios de las discotecas «abren cuando en Italia cierran», expresa Dalila Parmisano, otra de las estudiantes Erasmus

Vida social en Erasmus

La Erasmus Student Network (ESN), una de las principales asociaciones interdisciplinarias a nivel europeo, nacida con el objetivo de facilitar y promover el intercambio cultural y académico entre estudiantes, es responsable de organizar gran parte de las actividades sociales para los estudiantes internacionales en Vigo. La red planea tanto eventos exclusivos para sus miembros como otros en los que también participan estudiantes locales, fomentando una integración más amplia. Arco da Vella se ha convertido en el punto de referencia entre los Erasmus. «Es una tradición ir allí antes de salir», comenta Adina. Las discotecas que más frecuentan son Miau, Tokyo, Rouge y La Radio. Tommaso es DJ, se integró tanto en la vida social viguesa que el año pasado acabó pinchando en la sala Molotov y planea volver a hacerlo en otra discoteca. En cuanto a las actividades que organiza la ESN son muy variadas, «hoy, por ejemplo tenemos un campeonato de beerpong», concreta Adina. También realizan viajes a Santiago de Compostela, las Cíes o rutas por las luces de Navidad.

Por su cuenta, después de las clases salen a tomar algo durante la semana y, si el tiempo acompaña, van a la playa. Para Roberta y sus compañeras Samil es la mejor.

Mariana Méndez y su grupo de amigos del Erasmus. / FDV

La universidad

Otro de los grandes cambios que enfrentan es la forma de enseñar. Aunque cada uno de ellos viene de contextos y carreras distintas, comparten la opinión de que aquí la universidad es «mucho más práctica» que en sus lugares de origen. «Se valora la práctica en la puntuación final, en Italia lo más importante es la teoría», reflexiona Roberta. Ella estudia Ingeniería Biomédica. Las clases, sin embargo, le parecen muy similares a las suyas, pues «el profesor proyecta una diapositiva y la explica». Dalila, que estudia lo mismo, añade otra diferencia: «En Italia las clases no son obligatorias, los laboratorios aquí sí lo son». Nicolás estudia Educación Primaria en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y resalta en positivo tanto las instalaciones como el método de enseñanza: «Los profesores son muy motivadores». A Mariana lo que no le pasó desapercibido son los «borreguitos» que andan por el campus.

Para documentar todas estas experiencias el grupo de Erasmus italianos ha creado una cuenta de Tiktok: @italiani.a.vigo. Ahí comparten con sus seguidores las particularidades de su día a día. En su primer vídeo aparecen de camino al CUVI, dejando caer lo lejos que está. También hacen bromas con la alimentación de un estudiante de Erasmus, enseñando su nevera prácticamente vacía.

La comida típica de un estudiante fuera de casa se resume en precocinados, pasta con atún o carne y diferentes salsas. Aún así alguno se ha aventurado a probar los platos típicos. Tommaso comió pulpo, Nicolás tortilla de patatas y Dalida empanada. Sin embargo, por motivos económicos prefieren dejar la «inmersión gastronómica» para más adelante.

Choque cultural

Ate Katajamäki se extrañó en su primera visita al supermercado. «Tenéis una gran variedad de productos cárnicos, en Filandia no hay tanta», asegura. No ha sido al único al que hacer la compra le ha resultado una absoluta aventura, Mariana lo define como un «mini show», intenta escoger productos que le parezcan extraños para probarlos.

María Luisa Cabaleiro y su grupo en la discoteca.

El ritmo de vida es otro tema que da que hablar, la mexicana asegura que en Vigo la gente vive «con más calma, como si no tuviera prisa por nada».

Para Roberta, fue una novedad bañarse en el océano y ver delfines, Tommaso habla con extrañeza sobre la poalla «una lluvia muy fina que solo molesta» y Ate no entiende por qué no se puede pagar con tarjeta en el transporte público. Todos vivirán una experiencia diferente y única con Vigo como escenario y nexo . La historia de Mariana comenzó gracias a un libro , ahora ella es la protagonista de su trama. Esperamos que vivir junto al mar cumpla tus expectativas.