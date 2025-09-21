La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos

El Concello de Vigo tiene claro lo que quiere para Praza do Rei: un gran espacio destinado al disfrute de la ciudadanía. Y tiene listo ya el anteproyecto por el que se licitará esta transformación, una de las actuaciones más ambiciosas a medio plazo que ejecutará el gobierno local y que promete una reordenación total no solo de la plaza donde se ubica la casa consistorial, sino de todo el entorno. Disfrutar de las impresionantes vistas es un objetivo claro del nuevo proyecto. Así, el privilegiado mirador sobre la ría creado por el desnivel natural del terreno se potencia añadiendo una zona de estancia en el que se dispondrán bancos tipo tumbona, generando un área alejada de la ajetreada vida diaria de la plaza con todos los vigueses que acuden a hacer gestiones al Concello.

Para conseguir ese espacio ciudadano, se cubrirá el paso de vehículos que circulan bajo la plaza por Cachamuíña, la conexión con el Paseo de Granada y la entrada al parking, y también parte del inicio de Ronda de Don Bosco delante de la Gota de Leche. Esta actuación busca dar un mayor protagonismo a las personas sobre los coches y también busca un efecto estético: la cubrición del paso de los vehículos bajo la plaza permitirá reducir el impacto visual provocado por el tráfico rodado.

Todo el espacio ganado al asfalto sirve para generar un área de terrazas escalonadas, vinculadas formalmente con los baluartes de las fortalezas de O Castro y San Sebastián, con áreas para sentarse, disfrutar de las vistas a la sombra de los nuevos árboles y una cota intermedia entre la calle Camelias y la propia Praza do Rei. Además, servirá de graderío para la eventual visualización de eventos que se produzcan en la plaza, y particularmente con orientación oeste para disfrutar de la Panificadora. También se ubicará numeroso mobiliario urbano y se habilitarán árboles en grandes macetas posicionadas sobre los pilares del parking para no generar problemas de carga. El objetivo es dotar de espacios de estancia y de sombra para los días más calurosos del año.

Pero no serán las únicas novedades, pues la cafetería se retranqueará, ganando un gran jardín a la sombra formado por robles, protagonizando un área natural para el público a nivel con la plaza.

Infografías que recrean cómo quedará la nueva Praza do Rei después de la transformación que acometerá el Concello / FDV

Además, aprovechando el refuerzo estructural de la cubierta del aparcamiento, el proyecto propone un nuevo pavimento de hormigón armado pulido con disco capaz de soportar el paso de los vehículos cuando se celebren eventos. Esas obras de estructura de la plaza comenzarán de forma inminente y tienen un coste de 2,6 millones que salen de la ampliación presupuestaria aprobada esta semana en el pleno.

La humanización de todo el entorno de Praza do Rei incluye además la recuperación de la conexión entre la falda de O Castro y el Paseo de Granada, generando un gran ámbito lleno de vegetación y espacios de estancia para la ciudadanía. Respecto a esta última calle, se plantea la ampliación de la conexión lateral con la misma y se aumenta el ancho de paso, ampliando las aceras y renovando el alumbrado, entre otras actuaciones. Destaca también el sistema de cuatro rampas mecánicas que posibilitará salvar un desnivel de casi el 10% y completará el corredor del Vigo Vertical que arranca en la calle Carral y sigue por las escaleras de la II República, lo que permitirá llegar desde Porta do Sol a O Castro sin prácticamente esfuerzo, algo muy valorado por Caballero.

El alcalde, precisamente, lo tiene claro: «Praza do Rei tiene que convertirse en un lugar de ocio, de cultura y encuentro de la ciudad».