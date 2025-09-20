El TSXG obliga a los empleados de Aqualia a pagar el recibo del agua y declara ilícita su antigua exención
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el comité de la concesionaria del agua en Vigo, Aqualia, contra una sentencia que declaraba ilegal la exención del recibo del agua para estos trabajadores, y confirma que, como usuarios de este servicio, deben pagar el recibo como el resto de ciudadanos, y ello a pesar de que no lo hayan estado pagando durante casi 50 años.
