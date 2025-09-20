Tres minutos en silencio en Praza do Rei por el genocidio en Gaza
La corporación municipal de Vigo convocó ayer tres minutos de silencio en Praza do Rei en señal de condena por el genocidio en Gaza contra el pueblo palestino. De esta forma, el Concello se suma al compromiso con la paz y los derechos humanos ante los constantes ataques de Israel.
