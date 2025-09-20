Taxistas piden a la Policía que impida los viajes de VTC en Conxemar

Quedan poco más de dos semanas para Conxemar, el evento que junto con la Navidad y O Marisquiño mueve más dinero en Vigo. Y no solo para las empresas del sector, sino también para los hoteles, que están llenos esos días, para los restaurantes y para los taxistas, cuyo trabajo se dispara no solo las tres jornadas que dura la feria, sino toda la semana, pues no paran de ir desde Vigo hasta el Ifevi llevando a los ejecutivos de las empresas que participan en el evento y también a todos los que trabajan para que el recinto ferial esté listo. Los taxistas, sin embargo, vivirán un Conxemar diferente al de otros años por la presencia de Uber. Hay que recordar que los VTC continúan operando sin licencia por Vigo, es decir, no pueden realizar servicios urbanos de transporte de pasajeros por la ciudad.

Pero lo cierto es que pese a la veintena de expedientes abiertos por el Concello, continúan operando. Es por eso que la Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Vigo ha elevado tanto al Ayuntamiento como a la Xunta de Galicia un escrito en el que reclaman que la Policía y la Guardia Civil desplegada durante la semana de Conxemar inmovilice a todos los Uber que encuentren transportando pasajeros, pues recuerdan que el Ifevi pertenece a Vigo y por tanto no pueden hacer viajes entre cualquier punto de la ciudad y el recinto ferial.

«Lo que deben hacer es inmovilizar los vehículos y, directamente, que impidan que trabajen durante esos días, porque no tienen autorización para hacerlo. Queremos que se inspeccione y se impida que se cometan ilegalidades», defiende Emilio Mosquera, el presidente de la asociación.

En esas fechas se prevé un importante conflicto en los viajes de pasajeros entre diferentes zonas de Vigo y el Ifevi. Los taxistas sospechan que numerosos VTC que operan en otros municipios de la provincia de Pontevedra vendrán la semana de Conxemar a Vigo ante la elevada demanda de desplazamientos que habrá.

El sector reconoce que muchos de los participantes en Conxemar, que llegan desde prácticamente todo el mundo, buscarán trayectos en la aplicación de Uber para que los lleven de su hotel al Ifevi y viceversa. «Uber va a reforzar esos días su flota trayendo vehículos de otras ciudades. Por eso pedimos la actuación conjunta del Concello y la Policía Local, que tomen las medidas necesarias para vigilar e inspeccionar la situación. Uber no puede realizar esos servicios. Con estas peticiones no defendemos solo al sector del taxi, sino también al cliente, pues todo el mundo conoce cómo son los precios de estas aplicaciones, que funcionan con la famosa tarifa dinámica en función de la demanda que haya», indican desde la patronal del taxi de Vigo.