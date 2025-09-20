Tatuajes exclusivos y música para la última fiesta del verano en el centro de Vigo
El estudio Frío Norte de la Alameda celebra su segundo aniversario este sábado con un Flashday | Además de casi una decena de artistas habrá un DJ Set a cargo de Tekilas
El verano se resiste a despedirse de Vigo, pero lo hará con una traca final de eventos sociales para aprovechar el sol de esta última semana. Después de tres meses de conciertos, festivales, exposiciones, charlas y comidas, la ciudad cambiará de estación el domingo para enfilar la larga Navidad olívica. Pero quienes quieran seguir presumiendo de piel bronceada tendrán una última oportunidad para tunearla.
Frío Norte Tattoo celebrará este sábado 20 de septiembre un Flashday con motivo de su segundo aniversario. Ubicado en el número 19 de la Praza de Compostela, este estudio reunirá a artistas locales, gallegos y del resto de la geografía nacional para «tatuar diseños especiales a precios especiales», tal y como explican desde la organización.
Desde las 12 del mediodía el local abrirá sus puertas con comida, bebida y una sesión DJ a cargo de Tekilas, productor vigués integrante del desaparecido colectivo Banana Bahía Music que marcó el ritmo del underground gallego durante la pasada década.
Para acudir no será necesario ni estar tatuado, ni ir con intención de hacerlo o tener invitación. «Conócenos y disfruta de nuestra casa en la que hemos puesto tanto cariño y tiempo» añaden los responsables del estudio formado por siete artistas: Sergio, Sava, Anita, Deiro, Ober, Gas y Honey. Este último es el pseudónimo del baionés Miguel Cajaraville, graduado en Bellas Artes y con presencia en el programa Vigo Cidade de Cor. Vencedor en el certamen Xuventude crea de 2019 y en la II Batalla mural del Concello con su «Más cara calavera», llenó de color la medianera de la Avenida de Beiramar 115 ese mismo año.
