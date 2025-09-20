El Sergas vacunará de gripe a alumnos de ocho colegios del área en las aulas

En poco más de una semana comenzará la campaña de vacunación de la gripe, que este año vuelve a traer novedades. Entre ellas, está el proyecto piloto que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) pondrá en marcha para llevar la inmunización a los centros educativos.

En el Área Sanitaria de Vigo serán ocho los colegios a los que se desplacen equipos de vacunación formados por personal de Enfermería, como hacen desde hace años a todos los centros sociosanitarios. En este primer año, pondrán a prueba la iniciativa en cuatro centros de la ciudad de Vigo: la Escuela de Educación Infantil (EEI) Vila Laura; los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) García Barbón y Pintor Laxeiro y el concertado Apóstol Santiago. En el municipio de Mos, acudirán al colegio concertado Lar; en O Rosal, al Centro Rural Agrupado (CRA) María Zambrano; en Salceda de Caselas, al de Raíña Aragonta; y en Salvaterra do Miño, al CEIP Plurilingüe Infante de Borbón.

Los sanitarios se desplazarán a los colegios a partir del 13 de octubre. Se invitará a participar en este piloto al alumnado de más de 24 meses y hasta los nacidos en 2014. Es decir, los matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil —4º, 5º, y 6º curso— y todos los niveles de Educación Primaria. Les administrarán la vacuna intranasal. Solo se aplicará la intramuscular a bebés de 6 meses a dos años.

La vacunación está recomendada a partir de los 6 meses y, este año, se amplía hasta los 11 años —el año pasado, convocaron hasta los 5 años—. A los menores incluidos en esta horquilla etaria y que no pertenezcan a los citados centros educativos, se les convocará en sus centros de salud mediante un mensaje SMS a los móviles de sus padres o tutores.

Objetivo

La Consellería de Sanidade se ha fijado como meta en esta campaña que la cobertura supere el 60% en el colectivo infantil. En la pasada campaña lograron alcanzar este porcentaje en todas las áreas sanitarias gallegas, con una media del 65,78%, aunque no incluía a los menores de entre 5 y 11 años. En la de Vigo fue algo inferior, del 63,36%, aunque los peores registros fueron en las de Pontevedra y Lugo, con 61,73% y 61,46%, respectivamente.

Otra de las cosas que cambian este año es que, por primera vez desde la pandemia de covid, no se recurrirá al recinto ferial del Ifevi para habilitar un vacunódromo. Los centros de salud vuelven a convertirse en los puntos de referencia principales de la campaña, que sí mantendrá los desplazamientos a las residencias.