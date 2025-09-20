Sanidade llama a las empresas a participar en el ‘living lab’ de demencias

El Hospital Meixoeiro, antes de que acabe el año, contará con un living lab centrado en la innovación en el ámbito de las demencias. «No es un laboratorio, es un ecosistema vivo donde sanitarios, empresas y pacientes crean la sanidad del futuro», defendieron ayer el gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández Campa, y el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto.

Este espacio se desarrolla en el marco del proyecto Innova4life, coordinado por la Universidad do Porto y en el que también participan el Sergas, ACIS, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias (Afaga) y la Universidad de Santiago de Compostela.

Está dotado con 1,5 millones de euros de fondos europeos y, con una partida de 164.000 euros, se crearán unos espacios diáfanos en el Hospital Meixoeiro para que empresas, centros tecnológicos , centros de investigación o universidades públicas acudan con sus ideas de soluciones de salud digital para testarlas con pacientes y en colaboración con profesionales sanitarios para poder validarlas. «Pueden probar con las personas que luego las van a usar», defendió Fernández Campa, que espera que el living lab pueda estar en marcha este año.

Desde el 18 de agosto y hasta el 20 de octubre, ACIS mantiene abierta la convocatoria para recibir las propuestas innovadoras de las empresas. Las limitará a 15.

El foco estará puesto en soluciones digitales para las demencias, pero están abiertos a otros proyectos que se refieran al ámbito del envejecimiento y la cronicidad en general.

El primer living lab que puso en marcha la Xunta fue en Ourense y ya ha concluido.