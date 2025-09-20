El PP reprocha al PSOE que no apoye su moción de los exámenes MIR
De «incomprensible» tilda la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, que el grupo socialista en el Parlamento gallego no apoyara la moción popular para pedir al Gobierno central la restitución de Vigo como sede de los exámenes de acceso a la formación sanitaria especializada. “Era un acuerdo de consenso, limpio y sin tintes partidistas. El mismo que se aprobó por unanimidad el pasado viernes en la Diputación. El mismo acuerdo que propuso el PP de Vigo en el último pleno municipal» asegura y pregunta: «¿Cómo se entiende que voten de forma diferente a la misma iniciativa según el lugar?».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52