El PP reprocha al PSOE que no apoye su moción de los exámenes MIR

De «incomprensible» tilda la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, que el grupo socialista en el Parlamento gallego no apoyara la moción popular para pedir al Gobierno central la restitución de Vigo como sede de los exámenes de acceso a la formación sanitaria especializada. “Era un acuerdo de consenso, limpio y sin tintes partidistas. El mismo que se aprobó por unanimidad el pasado viernes en la Diputación. El mismo acuerdo que propuso el PP de Vigo en el último pleno municipal» asegura y pregunta: «¿Cómo se entiende que voten de forma diferente a la misma iniciativa según el lugar?».