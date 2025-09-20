La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han abierto una investigación a raíz de la paliza sufrida por un joven de 25 años de edad en plena madrugada el pasado fin de semana en la céntrica zona de calle Ecuador. La víctima, que en esos momentos estaba acompañado por un chico al que había conocido esa misma noche, relató en su denuncia que todo ocurrió en la vía pública, después de que se le acercaran dos hombres «en actitud chulesca» y «buscando problemas», si bien, según manifestó, no recuerda nada más de lo ocurrido hasta que se despertó en el Hospital Povisa, a donde fue trasladado por una ambulancia del 061 con sospecha de traumatismo craneoencefálico por agresión y síntomas de intoxicación etílica. Tras escaparse de allí en un primer momento y negarse a ser atendido por los médicos porque, según refiriría después, «estaba asustado», regresó horas después al empeorar su estado y presentar mareos, vómitos y cefalea.

«Es un chico tranquilo, que no se mete con nadie y que no tiene problemas con nadie; le dieron una paliza, lo quisieron matar, él ahora está mal, recuperándose, y además tenemos miedo de que su recuperación se prolongue y pueda perder el trabajo, esperemos que encuentran a quienes le hicieron esto», afirma desesperada una familiar de la víctima, un joven de origen peruano que reside en Vigo desde hace varios años y que, según el parte médico hospitalario, presentaba, entre otras lesiones, fractura del suelo de la órbita derecha –zona que rodea el globo ocular–, fractura nasal y hematomas craneales.

Los hechos ocurrieron concretamente la madrugada del pasado sábado al domingo. El joven había salido esa noche a una discoteca y horas después, entre las 04.00 y las 05.00 horas aproximadamente, cuando se encontraba en la calle charlando con el otro joven, se acercaron dos varones que, según pudo averiguar la familiar tras contactar con dicho amigo, «empezaron a rebuscarle en el bolsillo, parece ser que para robarle», lo que desencadenó los hechos violentos.

«Él [el herido] no recuerda nada de la agresión por los golpes que recibió en la cabeza, perdió la consciencia», agrega, si bien en la denuncia que presentó este pasado martes en la comisaría de Álvaro Cunqueiro la víctima sí pudo precisar que «no conocía de nada» a los hombres que se acercaron a él cuando sufrió los golpes.

Pruebas médicas

Una ambulancia que lo recogió en plena calle lo llevó en un primer momento al hospital, si bien el joven se escapó de allí, según recoge el parte sanitario, y se presentó en su casa, sin que conste cómo se trasladó hasta la vivienda en el estado en el que se encontraba. «Apareció aquí sobre las siete de la madrugada, tocando el timbre, estaba totalmente ensangrentado y tenía la cara muy hinchada», describe su familia. Horas más tarde, dado que su estado empeoraba, su padre lo llevo de nuevo al mismo centro sanitario vigués, donde, junto a la exploración médica, le hicieron tomografías de cráneo y cara, zonas donde se concentraban la mayor parte de las lesiones que presentaba.

Se da la circunstancia de que en la zona de la calle Ecuador donde el joven refiere que ocurrió la agresión, un negocio ubicado allí sufrió la rotura de la cristalera del escaparate, hechos que ocurrieron aparentemente esa misma madrugada del sábado al domingo y que también han sido denunciados en este caso dados los daños causados. La búsqueda de establecimientos que dispongan de cámaras que permitan visualizar la calle –el que sufrió los daños carece de ellas– es una de las vías de investigación, entre otras, con as que cuenta la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido y tratar de identificar a los autores de la grave agresión.