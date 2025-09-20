La Policía creará un calendario de controles de alcohol y drogas

Proporcionalidad, legalidad, transparencia y, sobre todo, seguridad. Estos son los cuatro objetivos que persigue la Policía Local de Vigo con el nuevo programa que ha elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación la próxima semana. El cuerpo municipal aspira a crear un programa de controles preventivos de alcohol y drogas en la ciudad; es decir, una especia de calendario o cronograma planificado n el que realizar estas pruebas de detección de drogas o alcohol al volante. Con ello, el jefe de la Policía Local busca reducir la siniestralidad vial asociada a este consumo —la DGT lo vincula a 1 de cada 3 fallecidos en carretera— promover una conducción responsable y segura en los vigueses y reforzar la presencia y visibilidad de los agentes como elemento disuasorio.

Con todo, y a priori de lo que podría semejar, la gente no tendrá fácil esquivar estos controles ya que obedecerán a una serie de directrices bien planificadas: se ubicarán en zonas y periodos de mayor riesgo, no se anticiparán los puntos concretos donde se realizarán dichos controles para preservar su efecto disuasorio, se desplegarán en campañas especiales de Navidad, verano, San Xoán, Semana Santa, etc. y asegurar una rotación de puntos y horarios para abarcar diferentes franjas y perfiles de riesgo.

Y es que a mayores, uno de los quebraderos de cabeza de los agentes es la anulación por vía judicial de las multas o infracciones por no estar debidamente justificada la realización de un test a un conductor aleatorio. El motivo principal para la realización de estas pruebas versa en la observación por parte de una patrulla de un comportamiento errático o conducción temeraria, pero es posible que ésta no esté suficientemente motivada.

De esta forma, con estos controles programados, las pruebas que a partir de entonces se realicen sí contarán con una cobertura jurídica. Por ejemplo, fueron varias las sentencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo que señalaron que «la práctica de pruebas fuera de controles formalmente programados puede considerarse arbitraria».