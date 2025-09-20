El nuevo programa de edificación forzosa permitirá actuar sobre más de 20 solares

La Gerencia de Urbanismo aprobará inicialmente el próximo martes el segundo programa de edificación forzosa en el Casco Vello, con el que se incorporarán 24 nuevas edificaciones. El objetivo principal es que los propietarios cumplan con su obligación de edificar, al mismo tiempo que se contribuye a compactar la ciudad y consolidar el tejido urbano en el centro histórico mediante la construcción en solares vacíos.

Una vez aprobado el plan de forma inicial, se abrirá un período de información pública para que puedan presentarse alegaciones. Finalizado ese trámite, el programa se aprobará definitivamente. Según explicó el alcalde Abel Caballero, el Concello dispondrá de un año para sacar los solares a subasta pública en caso de que sus propietarios no inicien las obras dentro de ese plazo.

Durante su intervención, el regidor recordó que en el primer plan de edificación forzosa se incluyeron 38 inmuebles, de los cuales el 60 % ya han sido rehabilitados o están en proceso. Este nuevo listado para 2025 incluye 9 inmuebles que ya figuraban en el programa anterior sin haber sido edificados, y 15 nuevos edificios.

Por otro lado, la junta de gobierno local adjudicó ayer el proyecto de humanización de la calle Serafín Avendaño, en el tramo comprendido entre García Barbón y el acceso al HALO. La actuación incluye también la mejora del entorno del colegio García Barbón y las viviendas de la zona, con un presupuesto total de 1.765.000 euros. La obra, que se desarrollará en una zona con fuerte pendiente, contempla la instalación de rampas mecánicas para facilitar la accesibilidad.