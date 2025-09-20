Medio centenar de centros de estudios locales, de cumbre en la ciudad
El Instituto de Estudios Vigueses dio ayer la bienvenida a la ciudad a representantes de las 56 instituciones que aglutina la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Entre ayer y mañana, celebran en la urbe olívica su LXXII asamblea general.
En la jornada de bienvenida en la Casa Camões, fue Antonio Giráldez el encargado de impartir la conferencia inaugural. Además, el ayuntamiento luso de Baião, ofreció una degustación gastronómica de productos portugueses.
Celebrarán dos asambleas: una ordinaria en la que pondrán en común la actividad científica y cultural de los organismos de investigación local y otra extraordinaria para la renovación de los cargos
