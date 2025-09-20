Entrevista | Manuel Bragado Rodríguez Mestre, editor e activista cultural
Manuel Bragado: «A historia restáurase de forma colectiva»
Unha ferramenta para os escolares, para as persoas curiosas e amantes da historia local ou para contribuír cos medios de comunicación en labores de divulgación. Iso é o que Manuel Bragado pretende que sexa o seu novo libro: «Vigo na liña do tempo. Cronoloxía, efemérides e bibliografía».
Desde hai 26 anos, contribúe a construír a memoria compartida de Vigo coa sección semanal «Campo de Granada» neste xornal. E, hai pouco, revisou as fontes bibliográficas da cidade para crear unha cronoloxía coa que fiar a mostra «Vigo no tempo», do que foi comisario local. Manuel Bragado conta que o proxecto medrou como se lle botara lévedo. O resultado é «Vigo na liña do tempo», editada por el Instituto de Estudios Vigueses (IEV), que pretende ofrecer información fiable a docentes, estudantes, curiosos e divulgadores. Avisa de que precisará «constantes correccións e ampliacións». Daralle continuidade. «Mentres a saúde me respécte, seguiremos con ese compromiso». O próximo martes, o Ateneo Atlántico réndelle unha homenaxe no Salón Vitruvia —19.30 horas—.
-Que é «Vigo na liña do tempo»?
É un libro de divulgación sobre a historia de Vigo presentada en tres grandes ámbitos: unha cronoloxía que percorre máis de 2000 anos, sinalando os acontecementos máis relevantes, primeiro como territorio e, a partir do século XIX, como cidade. Está construido coa documentación da historiografía viguesa, en moi boa medida, modernizada desde hai 25 anos, como mínimo, polos membros do IEV. Logo, unhas efemérides, que son a presentación ao longo dun ano dalgúns dos acontecementos documentados, unha escolma. Se non sería unha obra case interminable. E despois, una bibliografía moi extensa de case 750 referencias. Está concebido máis para a consulta que para a lectura continuada, aínda que a redacción trata de ser o máis clara e sintética posible. Pretende incitar a coñecer, a manter a curiosidade sobre unha cidade que ten máis historia da que cren os seus propios cidadáns. Desmonta ese prexuízo acuñado no século XIX, cando estaba desenvolvéndose a historia romántica e a das cidades galegas, de que Vigo non tiña historia. Foi unha das afirmacións máis desafortunadas de Manuel Murguía.
-Para quen pode ser útil?
Como docente, encantaríame que na biblioteca dos centros de Primaria e, sobre todo, nos de Secundaria, houbese varios exemplares. Porque ten moita información que non está na Internet e para desmontar tamén ese outro prexuízo educativo de que non hai materiais sobre a propia historia e do propio territorio. Tamén pensei que hai moitas persoas maiores ou retiradas, coma min, que continuamos querendo saber e tendo curiosidade por acontecementos históricos, por contextualizar a creación artística no seu contexto. Podes ler sobre a Reconquista o que está escrito en dúas páxinas, pero podes animarte a ler o libro de Eduardo Rollán, as novelas sobre Cachamuíña, as novelas de Pedro Feijóo que utilizan esta información... E, por último, pensei nos medios de comunicación e noutros divulgadores. Pode axudar para facer un seguimento do día a día, con efemérides practicamente até a actualidade. Digamos que ten unha intención didáctica, divulgadora e de contribuír a unha documentación sobre a nosa historia.
-Por que decidiu embarcarse neste proxecto?
Foi froito doutro proxecto no que participei, a exposición “Vigo no tempo”, de Afundación e a Consellaría de Cultura dentro do programa «Cidades no tempo», que coordinaba Manuel Gago. Fun convidado como comisario local e necesitabamos un fío condutor para buscar e organizar un relato sobre a historia de Vigo arredor de cen pezas ou documentos. Aí empecei a facer unha cronoloxía coa intención de que tivera catro folios, pero foron aparecendo temas transversais, descubertas... Como os roscóns cando lle botas un pouco de lévedo, se xuntaron 200 e pico páxinas. Un traballo que me encantaría que se puidese continuar, agora que se se nos anuncia que no Verbum vai haber unha planta dedicada á historia de Vigo, que me parece que é moi pouca cousa para recoller o que acumulou a propia cidade neste tempo.
-Como cre que é o coñecemento da historia por parte dos vigueses en xeral?
Na miña columna no FARO, en «Campo de Granada», sempre teño reiterado que é pouco memoriosa. Iso é algo que, afortunadamente, está a modificarse. Sobre todo, grazas aos investigadores sobre a historia de Vigo, como o IEV. Están esforzándose moitas persoas, nun labor colectivo exemplar, en investigar e divulgar o que foi realmente a memoria da cidade. O 27 deste mes de setembro, fan 50 anos de que foron fusilados dous vigueses [Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez-Bravo]. Agora aparece en todos os medios e antes non formaba parte da axenda. A pesar de que temos importantísimas carencias. A fundamental é que carecemos do museo de historia de Vigo que unha cidade como a nosa precisa, máis alá da sala, completamente insuficiente, do Verbum. A memoriarestáurase de forma colectiva.
