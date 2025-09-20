El IIM-CSIC combina algas y bacterias para mejorar la salud de los cultivos de peces

Investigadores del IIM-CSIC han desarrollado un novedoso sistema que combina algas y bacterias para mejorar la salud de los cultivos de peces al reducir la proliferación de patógenos. Tras los prometedores resultados obtenidos en el laboratorio, los expertos escalaron el modelo en las instalaciones del Igafa, en A Illa de Arousa. Y los datos preliminares de este ensayo piloto con lenguados también han sido muy positivos.

El trabajo parte de la tesis de Gonzalo del Olmo, dirigida por José Pintado, del grupo de Ecología Marina Integrada, y Javier Cremades, de la UDC, y obtuvo la máxima cualificación, sobresaliente cum laude. «Escalar el cultivo ha sido complejo. Pero el alga crece bien y el perfil metabolómico de los peces parece indicar que presentan más compuestos involucrados en la resistencia al estrés y también más aminoácidos. Todavía son los primeros datos pero los presentaré la semana que viene en un congreso en Valencia», avanza.

El investigador y autor del trabajo, Gonzalo del Olmo. / Cedida

Su investigación se basa en los llamado Sistemas Multitróficos Integrados de Recirculación Acuícola (IMTA-RAS), un modelo de acuicultura sostenible que combina el cultivo de diferente especies y aprovecha los residuos generados por los propios peces para alimentar a las algas, que se encargan de oxigenar el sistema.

«Además de mejorar la calidad del agua con las algas y diversificar el cultivo, nosotros quisimos añadir el control biológico. La cepa de bacterias Phaeobacter tiene un potencial probiótico frente a patógenos típicos de la acuicultura como Vibro anguillarum o incluso Tenacibaculum. Y como se ha detectado que esta cepa forma parte del microbioma de la Ulva o lechuga de mar, presente en todas las costas de Galicia, quisimos combinar esos dos enfoques, probiótico y acuicultura multitrófica, intentado que la bacteria aumente su concentración sobre el alga y mantenerla», explica Del Olmo.

Uno de los tanques iluminados que contenía lechuga de mar. / Cedida

Los ensayos en laboratorio también revelaron la relación entre la luz y la presencia de la bacteria: «Cada experimento genera nuevas preguntas que vas resolviendo y al escalar el cultivo a tanques nos dimos cuenta de que le afecta, aunque sea de manera indirecta porque no es sensible a la luz. Entonces propusimos combinar tanques con luz y otros en oscuridad porque la bacteria se mantenía en ausencia de luz pero el alga, como es un organismo fotosintético, la necesita para crecer».

De esta forma, el modelo consta de tanques para los animales y para las algas (con luz y en oscuridad) conectados entre sí: «La idea es un sistema de circulación cerrado para mejorar y optimizar el uso de agua. En este caso, utilizamos agua de mar, pero el concepto podría llevarse también a cultivos de agua dulce».

Ejemplares de lenguado. / Cedida

«En acuicultura ya es común el uso de biofiltros para transformar compuestos que generan los peces como el amonio en otras formas de nitrógeno menos tóxicas como nitratos. Pero aún así ese exceso de nutrientes puede empeorar la calidad del agua. Mediante la incorporación de las algas se eliminarían todos esos nutrientes, especialmente las formas inorgánicas de nitrógeno y fósforo. Y la bacteria que le añadimos, el alga es como el barco que la lleva, también evitaría de una forma muy específica la proliferación de patógenos», detalla Del Olmo sobre el funcionamiento del sistema.

Ensayo de antagonismo microbiano. Los investigadores siembran el patógeno y la bacteria probiótica (marrón) y el halo blanco que se ve alrededor de los pocillos indica que el patógeno no puede crecer en esa zona. / Cedida

Los experimentos en el Igafa se llevaron a cabo en nueve tanques con una capacidad de un metro cúbico. Y las condiciones iniciales eran 300 lenguados y 300 gramos de algas en cada uno de ellos.

Tras dedicar los últimos cuatro años al desarrollo de su tesis y a esta prueba piloto, sobre la que están preparando publicaciones científicas, Del Olmo y los investigadores del IIM seguirán trabajando en esta línea con un nuevo proyecto de acuicultura multitrófica que empezará en 2026.

«Una de las cosas que me están gustando de este trabajo es que es muy colaborativo y hemos estado involucrados el IIM-CSIC, varias universidades, incluida la de A Coruña, y también expertos de Portugal e Italia», celebra.